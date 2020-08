Congresista Dr. Ruiz lleva pruebas de coronavirus a trabajadores del campo

Kunamundo

Tratando de controlar la propagación de COVID -19 en la comunidad agrícola el congresista, el Doctor Raúl Ruiz, junto con un grupo de voluntarios se dieron cita en Thermal esta semana pasada para ofrecer prueba de COVID-19 gratis.

Juan José Olivares es un campesino que vive en Thermal y este jueves se dio cita para una prueba de COVID-19.

“Para tener más seguridad más que nada en estos tiempos como esta toda esta pandemia” , dijo Olivares.

Olivares es parte de un grupo de la comunidad que corre un riesgo más alto de contagiarse del COVID-19, los trabajadores de campos.

“Les falta las protecciones dentro de su trabajo, que tengan la distancia más de 6 pies, mascarillas, y tiempo para lavarse las manos”, comentó el Dr. Ruiz

En las últimas semanas, las cifras de los contagios entre los campesinos han alarmado a legisladores como al Dr. Ruiz.

“La comunidad campesina son los más vulnerables, han estado devastados por el coronavirus y están sufriendo”, agregó el Dr. Ruiz.

Con la meta de poder afrontar la situación, el Dr. Ruiz hoy ofreció pruebas de COVID-19 gratuitas junto con los voluntarios de medicina de Coachella.

Una de las voluntarias es la enfermera Rosa Lucas.

“No es ningún misterio que hay mucho COVID-19 en este del valle de Coachella”, indicó la cofundadora de Coachella Valley Volunteers In Medicine.

Lucas señala que aunque un trabajador obtenga sus resultados positivos, mantenerse aislados de su familia es un poco complicado.

“Después van a la familia y van a la casa y las casa no están grandes y no pueden aislarse. Ellos quieren poder seguir las medidas de protección, pero no pueden “ dijo la enfermera Lucas. “También tienen que mantener a su familia y yo se que no se quedan en casa, pero ellos quieren.”

El Dr. Ruiz indicó que continuará luchando por el bienestar de los agricultores durante estos tiempos de pandemia

“Es importante para mi como hijo de campesino, como alguien que creció aquí en la comunidad que todos tengan la información y los recursos necesarios”, agregó Ruiz.

Juan Jose ahora espera sus resultados para tener tranquilidad y decir estar agradecido que alguien está pensando en ellos.

“Que sigan dando estos servicios a las comunidades necesitadas” concluyó Juan Jose.