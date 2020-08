Palataforma Zoom causa caos a nivel mundial

Kunamundo

La aplicación de videoconferencia que se ha convertido en la opción preferida de muchos que se quedan en casa durante la pandemia, no funciona en algunas partes del mundo.

En Coachella Valley, el Distrito Escolar Unificado Desert Sands emitió un comunicado el lunes por la mañana a los estudiantes diciendo: “Hemos confirmado que Zoom está experimentando una interrupción generalizada debido a una reciente actualización del sistema. Inicie sesión en el aula de Google para acceder a la información de la clase hoy. Continúe intentando iniciar sesión para ampliar cada período, ya que se desconoce cuándo volverá a funcionar el sistema ". "Vamos a cambiar a Google Meets debido a la interrupción de Zoom", dijo un comunicado emitido por la portavoz del Distrito Escolar Unificado de Palm Springs, Joan Boiko, quien agregó que todos los maestros están capacitados en la plataforma y están alertando a los estudiantes para que se cambien.

Un comunicado de Zoom a las 9:12 a.m. PDT decía: “Todavía estamos en el proceso de implementar una solución en nuestra nube. El servicio de reuniones y seminarios web se ha restaurado para la mayoría de los usuarios. Seguimos implementando una solución para los usuarios restantes que aún se ven afectados. Los usuarios tampoco pueden registrarse para obtener cuentas de pago, actualizar o administrar su servicio en el sitio web de Zoom ". Un comunicado de Zoom a las 8:26 a.m. PDT decía: “Todavía estamos en el proceso de implementar una solución en nuestra nube. El servicio se ha restaurado para la mayoría de los usuarios. Continuamos implementando esto para completar la solución para los usuarios restantes que aún se vean afectados ". En Estados Unidos, el problema comenzó en la costa este el lunes temprano y se extendió a medida que avanzaba la mañana. "Hemos recibido informes de usuarios que no pueden visitar el sitio web de Zoom (zoom.us) y no pueden iniciar y unirse a las reuniones y seminarios web de Zoom", dijo la compañía en un comunicado el lunes por la mañana. "Actualmente estamos investigando y proporcionaremos actualizaciones a medida que las tengamos". En Atlanta, la interrupción afectó a los estudiantes de escuelas públicas en su primer día de regreso. Las Escuelas Públicas de Atlanta enviaron un tweet diciendo que estaban trabajando para resolver el problema. Un vistazo a Down Detector, que rastrea las interrupciones de Internet, muestra que los usuarios en el Reino Unido también estaban experimentando problemas. En una nota actualizada, Zoom dijo que había identificado el problema que estaba causando dificultades a los usuarios y que estaba trabajando en una solución. Creado como una herramienta de comunicación empresarial hace casi una década, la popularidad de Zoom se disparó a principios de este año, cuando millones de personas encerrados comenzaron a usarlo para organizar eventos que van desde fiestas de cumpleaños hasta eventos religiosos e incluso reuniones de gabinete.