Llamadas estafadoras continúan en el Valle de Coachella, evite ser una víctima

Cada año, familias hispanas pierden dinero a causa de estafadores llamándoles con supuestas emergencias familiares.

Estas llamadas estafadoras juegan con la mente y emociones de las personas que contestan pidiéndole dinero a cambio de la seguridad de un familiar.

Hace un par de días, Nancy Martínez contestó una llamada de un número desconocido.

La persona detrás de la llamada estaba llorando.

“Prima por favor ayudame, ayudame, ven por mi tuve un accidente y yo me quedo asi, pero donde estas”

La llamada atemorizó a Martínez, unos pocos segundos después, un hombre le exigía dinero.

“Me dice el señor, mire antes que nada no se preocupe, no la voy a tocar, no la va pasar nada, pero antes que nada, dígame con quién estoy hablando”, dijo Martinez.

Ella rápidamente reconoció que era un estafador llamando y colgó.

“Si fuera un familiar tuyo, te hablaría por tu nombre”, dijo Martinez.

Cada año, se estima que más de 600 millones de dólares caen en las manos de estafadores que engañan a la gente con llamadas estafadoras.

Según la Comisión Federal de Comercio, más de 3.2 millones de quejas se reportaron de llamadas fraudulentas en el 2019.

“La gente nos llama y lo primero que hacemos es preguntarnos y les diste información personal o seguro social, no, a que bueno, si no diste, que bien” informó el portavoz del Departamento de la Policía de Indio, Ben Guitron.

Expertos dicen, si usted recibe una llamada de un número desconocido sobre un familiar con una emergencia, es importante mantenerse calmado, trate de comunicarse directamente al teléfono del familiar, y nunca comparta información como nombres.

“Cuando ellos están platicando con ellos, están dando información y luego usan esa información para comprobarlo, están listos” comentó Guitron.

Lo más importante, las autoridades insisten es resistir el impulso de mandar dinero inmediatamente.

“Para que caigamos en el juego de otras personas y nos dejen sin nada, no, no está bien”, concluyó Martinez.

Si usted recibe una de estas llamadas, se le pide que la reporte con las autoridades.