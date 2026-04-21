Una mujer fallecida y 13 personas heridas: lo que sabemos de las víctimas del tiroteo en Teotihuacán

Por Anabella González, CNN en Español

Trece son las personas extranjeras que resultaron heridas en diversos grados durante el ataque con arma de fuego ocurrido en la mañana del lunes en la concurrida zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México. Se trata de tres ciudadanos colombianos —entre ellos, un menor—, seis estadounidenses, un hombre ruso, una mujer de Países Bajos, una mujer canadiense y una menor de Brasil. Todos se encuentran fuera de peligro, dijo el Gobierno de México.

En el ataque también murió una mujer canadiense, confirmó el lunes la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Anita Anand. El agresor, un ciudadano mexicano de 27 años que disparó a turistas en la zona arqueológica, también murió en el lugar, según informaron las autoridades mexicanas.

La zona arqueológica en la que el hombre abrió fuego tiene entre sus monumentos dos grandes pirámides: la Pirámide de la Luna y la Pirámide del Sol. El agresor, que “actuó solo”, disparó desde la Pirámide de la Luna, precisó este martes el coronel Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad del Estado de México, durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que varios funcionarios de su Gobierno informaron sobre el ataque y las acciones tomadas.

Por lo sucedido, siete personas tienen heridas por arma de fuego, mientras que el resto tienen lesiones por caídas al intentar bajar de la pirámide para intentar resguardarse.

De la totalidad de víctimas heridas, hasta la mañana de este martes siete continuaban hospitalizadas y seis ya habían sido dadas de alta, informó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, durante la conferencia.

Las autoridades de México aseguraron que distintas instituciones gubernamentales brindan “atención permanente” para acompañar a las personas afectadas, que se encuentran “fuera de peligro y bajo monitoreo constante por parte del personal de salud”, según dijo la institución de salud IMSS Bienestar en un comunicado el lunes por la noche.

El Gabinete de Seguridad de México publicó el martes un reporte en el que detalla las lesiones de las 13 personas que fueron víctimas del ataque y recibieron atención médica en las últimas horas.

Gerónimo González Castro, un menor ciudadano colombiano de seis años, fue herido por proyectil de arma de fuego y tiene dos impactos en la tibia y peroné derecho.

Dayana Paola Castro Calderón, de 37 años, es colombiana y tiene una lesión por un proyectil de arma de fuego en la rótula izquierda y el glúteo derecho.

La mujer y el pequeño son madre e hijo, y fueron trasladados juntos al Hospital Regional de Ixtapaluca para continuar con su atención médica. “(El menor) fue referido junto a su madre para garantizar su acompañamiento durante todo el proceso de atención”, dijo IMSS Bienestar en un comunicado el lunes por la noche.

Sobre la madre, se aclaró que “también recibirá atención médica” en ese centro de salud.

Delicia Li de Yong, una mujer canadiense de 29 años, tiene una lesión por proyectil de arma de fuego “en el nervio supraescapular derecho”, en la zona del hombro.

Maikol Michelle Mitrocil, ciudadano ruso de 42 años, tiene una herida en el fémur por proyectil de arma de fuego. “Expresamos nuestro agradecimiento a las autoridades mexicanas por la asistencia médica urgente brindada al ciudadano herido de la Federación de Rusia”, publicó en X la Embajada de Rusia en México, y expresó sus condolencias con las familias de las personas fallecidas.

Luisa Fernanda Puentes Álzate, otra ciudadana colombiana, de 22 años, tiene lesiones músculo-esqueléticas.

Francis Arlette Rivero, una mujer de Países Bajos, de 55 años, también tiene lesiones músculo-esqueléticas.

En el caso de los seis ciudadanos estadounidenses, cuatro de ellos tienen lesiones menores mientras que dos resultaron heridos por arma de fuego. En este último grupo se encuentran Alex Daniel Marco Witz, 29 años, con herida por arma de fuego en la mano izquierda “con salida” del proyectil, precisó el Gabinete de Seguridad.

En el caso de Barriet-D Marco Witz, una mujer estadounidense de 61 años, su herida por arma de fuego fue “a la altura de la pelvis y el muslo”, según el reporte.

Otros lesionados estadounidenses son Jaslin Landaverde, una mujer estadounidense de 26 años con lesiones músculo-esqueléticas; Gregoire Magadini, un hombre de 38 años con lesiones de igual tipo, y Alejandra Graciano, de 34 años.

Jalen Aybar, una mujer estadounidense de 27 años, tiene una herida de dermoabrasión.

Leticia Mondea Folsta, de Brasil, es la otra menor dentro del grupo de los 13 heridos, según detallaron las autoridades mexicanas. Tiene 13 años y fue herida por proyectil de arma de fuego, aunque no se especifica dónde recibió el impacto.

CNN se comunicó con las embajadas de Estados Unidos, Colombia y Rusia para solicitar comentarios.

De las personas hospitalizadas, tres se encuentran en el hospital de Especialidades de Ixtapaluca, dos en el Hospital de Axapusco, Estado de México, y otros dos en un hospital privado en la Ciudad de México, de acuerdo con información que dio la secretaria de Gobernación en conferencia de prensa.

La funcionaria dijo que el Gobierno está en contacto con los familiares de las víctimas dentro y fuera del país, y que a cada víctima o familiar “se le transmite el mensaje de apoyo de parte del Gobierno de México, de su presidenta, reiterando la disposición de atender de manera puntual cualquier requerimiento”.

Ubicado a unos 48 kilómetros al noreste de Ciudad de México, Teotihuacán es un importante sitio arqueológico y destino turístico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

La presidenta Sheinbaum aseguró en la conferencia de prensa de este martes que no hay antecedentes de un ataque similar en un sitio arqueológico en el país y desestimó que tenga relación con una situación de delincuencia.

“No habíamos presenciado algo así en México. Es la primera vez que ocurre. Esta persona (el atacante), por todo lo que indican las autoridades ministeriales, tenía rasgos de problemas psicológicos y estaba influenciado por episodios que habían ocurrido en el exterior. Entonces, no es algo que esté vinculado con delincuencia, hasta donde tenemos toda la información, sino que es un hecho de una persona que toma esta decisión y que incluso, como señala el fiscal del Estado de México, lo tenía preparado”, afirmó.

El tiroteo ocurrió mientras México enfrenta cuestionamientos sobre la seguridad pública en medio de los preparativos para recibir a millones de visitantes por el Mundial de Fútbol. Las autoridades mexicanas aseguraron este martes que la seguridad para el Mundial “está garantizada”.

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Con información de Mauricio Torres, Uriel Blanco y Michael Ríos, de CNN.