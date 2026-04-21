Trump dice que extenderá el alto el fuego hasta que Irán presente una nueva propuesta para poner fin al conflicto

Por Kevin Liptak, Alejandra Jaramillo y Alayna Treene, CNN

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dice que extenderá un alto el fuego con Irán hasta que Teherán presente una propuesta para poner fin al conflicto de manera permanente.

“Basado en el hecho de que el Gobierno de Irán está seriamente fracturado, no inesperadamente, y, a solicitud del jefe militar de Irán, Asim Munir, y del primer ministro Shehbaz Sharif, de Pakistán, se nos ha pedido que detengamos nuestro ataque contra el país de Irán hasta que sus líderes y representantes puedan presentar una propuesta unificada”, escribió Trump en Truth Social.

Dijo que había ordenado a las Fuerzas Armadas estadounidenses “continuar el bloqueo y, en todos los demás aspectos, permanecer listas y capacitadas”.

Agregó que la tregua, que debía expirar en las próximas horas, se extenderá “hasta que se presente su propuesta, y se concluyan las discusiones, de una forma u otra”.

Anteriormente, Trump había asegurado que el acuerdo expiraba “la noche del miércoles, hora de Washington”, y que era “muy poco probable” que lo prolongara.

Más temprano este martes, Irán aún no ha confirmado si asistirá a las conversaciones de paz en Pakistán de esta semana, según declaró el ministro de Información pakistaní, Attaullah Tarar, en una publicación en X.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, dijo que la vacilación de Teherán sobre participar en las negociaciones se debía a “mensajes contradictorios, comportamientos contradictorios y acciones inaceptables de la parte estadounidense”, informó la prensa estatal iraní.

El bloqueo estadounidense del estrecho de Ormuz ha contribuido a la incertidumbre persistente en torno a una segunda ronda de conversaciones, de acuerdo con funcionarios familiarizados con el asunto. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo que el bloqueo de los puertos iraníes equivale a un “acto de guerra” y constituye una violación del alto el fuego.

Funcionarios iraníes declararon que Teherán “no negociará hasta que se resuelva el problema del bloqueo naval”, en referencia al bloqueo estadounidense.

Steve Witkoff y Jared Kushner fueron vistos llegando a la Casa Blanca este martes por la tarde. Por el momento no está claro si las conversaciones directas entre funcionarios de EE.UU. e Irán se llevarán a cabo en Pakistán en los próximos días. Los planes de Vance de partir hacia Islamabad han sido puestos en pausa mientras los funcionarios se reúnen para discutir el camino a seguir, dijeron fuentes a CNN.

Sin embargo, la extensión del alto el fuego ilustra que Trump todavía está priorizando una solución diplomática, ya que su Gobierno es reacio a reanudar ataques cinéticos si es posible un acuerdo.

Funcionarios estadounidenses han sospechado que existía una división significativa entre el equipo negociador de Irán (encabezado por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, y Araghchi) y los líderes militares del país en el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, lo que genera preguntas sobre quién puede, en última instancia, dar el visto bueno a un acuerdo.

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Con información de Aileen Graef y Maureen Chowdhury, de CNN.