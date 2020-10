Presentan Acusación de asesinato contra un delincuente acusado de asesinar a golpes a una mujer en Indio

Kunamundo



Hoy se presentó un cargo de asesinato contra un criminal convicto acusado de golpear a una mujer en Indio.

Edwardo Alvarez, de 40 años, de Indio fue arrestado el sábado en un complejo de condominios en la manzana 47-300 de la calle Monroe.

Según el portavoz del Departamento de Policía de Indio, Ben Guitron, los oficiales fueron enviados al complejo Summer Breeze alrededor de las 5:30 de la mañana en un informe de un asalto.

La víctima, cuyo nombre no ha sido puesto en libertad, fue encontrada muerta en la escena, y Alvarez fue interrogado y arrestado poco después, dijo la policía.

El sospechoso y la víctima "se conocieron" según Guitron, que no especificó el alcance de su relación, ni proporcionó un posible motivo

para el asesinato, que fue el sexto homicidio en Indio este año.

Alvarez fue declarado culpable en 2017 por agresión que causó grandes lesiones corporales, un delito grave y fue objeto de una orden de arresto activa derivada de un caso de delito menor no resuelto a partir de junio que involucra la infracción ilegal y acusaciones relacionadas con drogas, según los registros de la corte.

Alvarez, que está recluido en el Centro de Detención suroeste de Murrieta en lugar de un millón de dólares de fianza, está programado para ser acusado el jueves por la tarde.

