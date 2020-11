Eventos del Día de los Veteranos en el Valle de Coachella…

Kunamundo



Es posible que los eventos en persona generalizados aquí en el desierto no estén sucediendo debido a la pandemia, pero las ciudades y organizaciones han organizado eventos para honrar aquellos que han servido y continúan sirviendo en las Fuerzas Armadas de EE. UU.

Aquí un vistazo a los eventos que suceden en el Valle de Coachella el miércoles.

Almuerzo de agradecimiento del Día de los Veteranos de la ciudad de Palm Springs: comienza a las 11 a.m. frente al ayuntamiento La ciudad de Palm Springs está organizando un almuerzo de autoservicio que tomará el lugar del desfile anual de este año.

El almuerzo drive-thru se llevará a cabo de 11 a.m. a 1 p.m. frente al Ayuntamiento ubicado en 3200 E. Tahquitz Canyon Way Los veteranos deben entrar en sus vehículos por Civic Drive y salir del Ayuntamiento por El Cielo Road.

La Legión Americana de Palm Springs presentará el Color y el Museo del Aire de Palm Springs proporcionará un paso elevado patriótico a las 11 a.m. Los veteranos interesados ​​deben registrarse enviando un correo electrónico a recinfo@palmspringsca.gov o llamando al (760) 323-8272.



Celebración del Día Virtual de los Veteranos de la Ciudad de Palm Desert: comienza a las 11 a.m. Transmisión en vivo en el canal de Facebook y Youtube de Palm Desert El programa contará con un orador principal del 7 ° Regimiento de la Infantería de Marina en el Centro de Combate Aire-Tierra del Cuerpo de Marines en Twentynine Palms, así como un concierto patriótico.

Presentación de video en honor a los veteranos locales Celebración de cumpleaños en automóvil para un veterano de la Segunda Guerra Mundial que cumple 105 años: comienza a las 11 a.m. en el Joslyn Center El Joslyn Center está organizando una celebración especial de cumpleaños para el amado miembro de Joslyn, John Curran, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, que cumplirá 105 años el Día de los Veteranos.

En el Joslyn Center ubicado en 73-750 Catalina Way. El evento se llevará a cabo de 11 a.m. a 12 p.m. Todos en la comunidad están invitados a participar.

Ceremonias del Día de los Veteranos y el Día Internacional de la Paz: comienza a las 11 a.m. en Desert Memorial Park en Cathedral City Organizado por Veterans for Peace, AMVets Post 66 y Occupy Coachella Valley Desert Memorial Park está ubicado en 31-705 Da Vall Drive en Cathedral City 11 a.m. al mediodía.



Celebración virtual del Día de los Veteranos en Forest Lawn: comienza a las 11 a.m. Transmita en vivo en Facebook.com/ForestLawn El evento honrará a los miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos con un paso elevado, música patriótica, un saludo de rifle, una invocación, un guardia de color, una corona de flores y más. Entrada especial al Museo del Aire de

Palm Springs: Midway Las puertas se abren a las 5:15 p.m., la película comienza en Midway a las 6 p.m. Los boletos cuestan $ 8. HAGA clic aqui Click here to buy tickets.para comprar boletos. ¿Conoce otros eventos del Día de los Veteranos en el valle?

Ceremonia del Muro de los Veteranos de Vietnam La ceremonia del Día de los Veteranos del Vietnam Veterans Memorial Fund en The Wall será virtual este año La ceremonia comienza a las 10 a.m. PST Puedes verlo en vivo en Facebook.com/VietnamVeteransMemorialFund/

Facebook.com/VietnamVeteransMemorialFund/ Observancia del Día Nacional de los Veteranos en el Cementerio Nacional de Arlington. El Distrito Militar del Ejército de EE. UU. De Washington llevará a cabo una ceremonia de colocación de ofrendas de honor de las Fuerzas Armadas Presidenciales La ceremonia comienza precisamente a las 8 a.m. PST con una ofrenda floral en la Tumba de los Desconocidos. La ceremonia se transmitirá en vivo en Facebook.com/VeteransAffairs Facebook.com/VeteransAffairs