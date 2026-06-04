México golea 5-1 a un Serbia con pobre defensa, ocho días antes de su debut en el Mundial

Por EFE

La selección de México goleó este jueves por 5-1 a la de Serbia con dos tantos en propia puerta en un partido amistoso a siete días del debut en el Mundial contra Sudáfrica.

El Tri se impuso con anotaciones de Johan Vásquez, Raúl Jiménez y Luis Chávez, así como lo autogoles de Stefan Bukinac y Adem Avdiv.

Por Serbia convirtió Petar Stanic.

Los mexicanos dominaron en la primera mitad, en la que presionaron al guardameta Filip Stankovic, quien apareció de manera oportuna y salvó de manera reiterada a su equipo.

Brian Gutiérrez, Julián Quiñonez y Raúl Jiménez fallaron con todo a favor y fueron los serbios los que tomaron ventaja, al sacar provecho de una falla de los defensores Jesús Gallardo y Johan Vásquez.

Stanic se hizo de un balón perdido y con un golpe cruzado de pierna derecha puso el 0-1, en el minuto 19.

México mantuvo el dominio. Atacó por ambas bandas, por el centro, sin embargo, volvió a mostrar poca puntería hasta que en el minuto 34, Vásquez empató con un cabezazo.

Cuando estaba a punto de terminar la primera mitad, el lateral Bukinac cometió un error grosero, al disparar al centro de la portería y meter un gol en propia puerta.

El seleccionador de Serbia, Veljko Paunovic, con experiencia en México como entrenador de Guadalajara y Tigres, hizo cambios para tratar de equilibrar el duelo y pronto comenzó a cosechar frutos con llegadas al área.

Bukinac remató de zurda en el minuto 51 y Dejan Zukic, a puerta en el 56, en dos amenazas de los visitantes, que en el 57 recibieron un tercer golpe, con un gol de derecha de Jiménez, quien recuperó un rebote luego de un disparo al palo de Quiñones y lo metió en la red.

Después de numerosos cambios por uno y otro equipo, el partido perdió ritmo. México amplió la ventaja con otro autogol, de Avdic, en el minuto 72 y un gol de zurda de Chávez en el 90.

El partido fue el último de México antes de debutar el 11 de junio ante Sudáfrica en la inauguración de la Copa Mundial.

The-CNN-Wire

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