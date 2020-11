Kunamundo

La oficina del Registro de Votantes del Condado de Riverside dice que "no hay problemas" a nivel local en respuesta a las preocupaciones electorales planteadas por Meléndez y Cruz.



La empresa que proporciona las máquinas y el software de recuento de votos que se utilizan en el condado de Riverside está en los titulares de todo el país. La tecnología de Dominion Voting Systems también se está aplicando en varios otros estados, incluidos Michigan y Georgia, donde los incidentes descritos como "fallas" están planteando dudas sobre la precisión del recuento de votos. "Buscamos precisión. Sí, la velocidad es excelente, pero debe asegurarse de que todo lo que producimos sea preciso, especialmente los resultados", dijo Art Tinoco, asistente de registro de votantes del condado de Riverside.



Tinoco le dijo a News Channel 3 que no se informaron problemas con los escáneres de boletas de alta velocidad del condado durante este ciclo electoral. Preguntamos sobre la precisión y confiabilidad de los sistemas, luego de que la candidata republicana al Congreso del valle, Erin Cruz, también planteara preocupaciones sobre la integridad electoral en una publicación de Facebook. "Para que la integridad de nuestra nación avance, necesitamos la integridad de nuestras elecciones", dijo Cruz.



La publicación de Cruz, que hace referencia al condado de Riverside, dice en parte: "Es necesario realizar un análisis forense para garantizar que no se realicen 'fallas' y cambios al estilo de la AG en los votos emitidos". También expresó preocupación en otra publicación de Facebook la senadora estatal republicana Melissa Meléndez. Escribió, en parte, "Dominion Voting Systems proporcionó el software electoral. Dominion Voting Systems donó abrumadoramente a los demócratas". Le pedimos a la senadora estatal Meléndez que comentara más en cámara sobre sus preocupaciones con Dominion Voting Systems. También le pedimos al congresista del valle Dr. Raúl Ruiz que comentara en cámara. Ambos no estaban disponibles. Cruz dice que hay otros problemas que no están directamente relacionados con las máquinas. La republicana dice que "aproximadamente 60" votantes le dijeron que experimentaron una variedad de problemas con las boletas o al intentar votar. Ella dice que a algunos primero se les dijo que no podían votar en persona porque ya habían votado electrónicamente, y los votantes sostuvieron que ese no era el caso. "Cuando escuchas estas historias una y otra vez, con variaciones, te tienes que preguntar dónde están las debilidades del sistema y por qué no se han solucionado", dijo Cruz. Tinoco dice que el procesamiento de votos en el condado de Riverside es "completamente transparente" y dice que el público está invitado a recorrer el sitio de conteo de votos en Riverside y observar el procesamiento de las boletas. "Una vez que comienzas a observar los procesos, realmente comprendes lo que realmente hace nuestra oficina", dijo Tinoco. News Channel 3 se comunicó con un representante de Dominion Voting Systems y le pidió una respuesta a la publicación del senador estatal Meléndez.



La empresa no ha respondido a nuestra solicitud.