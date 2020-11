Un sospechoso fue arrestado después de una frenética persecusión desde Joshua Tree hasta Los Angeles.

Kunamundo

La persecución comenzó alrededor de las 9:15 a.m. en Joshua Tree después de que el conductor no pudo ceder para una parada de tráfico. No había más información disponible sobre la razón exacta del tráfico inicial.

La Patrulla de Carreteras de California informó que había niños dentro del SUV gris que perseguían.

El SUV pasó de la I-10 en San Bernardino, antes de dirigirse a la

Hacia el oeste Artesia (91) Autopista, el Puerto (110) Autopista, Ruta Estatal 47 y luego a la autopista de San Diego (405).

El conductor superó velocidades de hasta 116 MPH a veces.

En un momento el SUV salió de la autopista 405 hacia el norte en el Torrance

área, luego rápidamente volvió a ir hacia el sur.



Fue en Wilmington donde el automovilista salió de la autopista 405 de nuevo y condujo a la zona de North Wilmington Boulevard y West Denni Street alrededor de las 11:55 a.m.

Detuvo el SUV y al menos dos niños se bajó del vehículo cerca de un edificio de apartamentos, donde una mujer se acercó al SUV mientras llevaba un bebé.

El automovilista intentó huir a pie y finalmente fue abordado por un oficial de policía.

No se reportaron heridos de inmediato durante la persecución o el arresto.

News Channel 3 no publicará la identidad del sospechoso hasta que sea acusado oficialmente por la oficina del Fiscal de Distrito.

Quédate con News Channel 3 para cualquier actualización.