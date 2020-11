Vandalizan vehiculo policial en Palm Springs

Kunamundo

Un vehículo de la policía estacionado cerca del Aeropuerto Internacional de Palm Springs fue cubierto de grafitis temprano en la mañana.

Los funcionarios del PSPD dijeron que esto sucedió alrededor de las 2 a.m. del martes.

El Departamento de Policía de Palm Springs compartió las fotos del vehículo vandalizado en las redes sociales haciendo saber al sospechoso que tienen una idea bastante buena de quiénes son.

Si bien no se han hecho arrestos en este momento, estamos seguros de que el sospechoso no está emocionado de descubrir que no sólo la policía sabe quiénes son ya, sino que también han hecho la lista de traviesos de Santa sólo un mes antes de Navidad