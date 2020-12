Ex entrenador de escuela será juzgado por acoso sexual…

Kunamundo

El ex entrenador de fútbol de la escuela local será juzgado por acusaciones de abuso sexual.



Un hombre de 25 años acusado de tocar inapropiadamente a cinco niñas mientras trabajaba como entrenador de fútbol en una escuela secundaria de Thermal debe ser juzgado por varios delitos graves, dictaminó hoy un juez. Juan Manuel Pantoja de Salton City fue arrestado en marzo por delitos que presuntamente cometió mientras trabajaba en Toro Canyon Middle School entre agosto y noviembre de 2019.

Luego de una audiencia preliminar en el Centro de Justicia Larson en Indio, el juez de la Corte Superior del Condado de Riverside, Charles Stafford Jr., encontró que había pruebas suficientes para que el acusado procediera al juicio.



Stafford fijó la fianza del acusado en 2 millones de dólares y programó una lectura de cargos posterior a la audiencia preliminar para el 12 de enero. Pantoja permanece tras las rejas en el Centro Correccional Smith en Banning.

El hombre está acusado de tres delitos graves de cometer un acto lascivo con un niño menor de 14 años, y uno de los cargos supuestamente ocurrió mediante el uso de la fuerza. También está acusado de tres delitos graves de contactar a un menor con fines sexuales y varios delitos menores relacionados. Pantoja también enfrenta dos acusaciones de haber cometido actos sexuales con múltiples víctimas que aumentan la pena, lo que lo expone a una posible cadena perpetua si es declarado culpable.



El investigador del alguacil del condado de Riverside, Damen Butvidas, testificó que la investigación comenzó el 21 de febrero cuando los funcionarios escolares informaron las acusaciones al departamento del alguacil. En ese momento, Pantoja era entrenador de fútbol para el programa After School Education and Safety, o ASES. Butvidas dijo que cinco niñas, de entre 12 y 14 años, denunciaron varios actos inapropiados. El acusado supuestamente acarició a varias niñas y, en un caso, obligó a una de las víctimas a tocar sus genitales, dijo el investigador. Una de las niñas alegó que Pantoja le propuso tener relaciones sexuales a cambio de dinero, según Butvidas. Las chicas también informaron una amplia gama de otras actividades inapropiadas, desde que él comentaba sobre sus cuerpos hasta que preguntaba sobre sus preferencias sexuales, dijo Butvidas. La superintendente del Distrito Escolar Unificado de Coachella Valley, Maria Gandera, dijo anteriormente que Pantoja fue "liberado inmediatamente de su contrato" después de que los funcionarios del distrito se enteraron de las acusaciones. "Cuando el distrito escolar se enteró de estas acusaciones, inmediatamente nos comunicamos con la policía '', dijo Gandera." El distrito ha estado cooperando con su investigación y trabajando con ellos desde entonces ". Pantoja no tiene condenas por delitos graves documentadas en el condado de Riverside, según muestran los registros judiciales.