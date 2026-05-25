Así ha cambiado la playera de la selección mexicana: de las más icónicas a las más criticadas

Por Valeria Ordóñez Ghio, CNN en Español

La playera (o camiseta) es parte de la identidad de la selección mexicana de fútbol. “Ponerse la verde” es, entre los mexicanos, sinónimo de apoyo incondicional al equipo nacional, independientemente del resultado.

Pero “la verde” no siempre fue verde: en las décadas de 1920 y 1930, el uniforme de la selección mexicana consistía en una camiseta rojiza, de un tono muy cercano al guinda o granate.

“El primer uniforme verde se utiliza en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam (1928). México se enfrentó a España, cuyo color es el rojo, entonces, México jugó con una playera de color verde botella”, cuenta a CNN en Español Erik Lugo, experto en historia del fútbol mexicano y miembro de Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation.

La playera verde se volvió “oficial” para la selección mexicana en 1956, cuando la Ciudad de México fue sede del Segundo Campeonato Panamericano de Fútbol, el primer torneo internacional de importancia celebrado en el país.

En el Mundial de Suecia 1958, “el Tri” jugó su primera Copa Mundial con camiseta verde. La playera, color verde claro con un diseño liso y cuello en V, era fácilmente reconocible. Del lado izquierdo del pecho, este jersey tenía un escudo en forma de placa con los tres colores de la bandera nacional: verde, blanco y rojo.

En 1986, México fue sede de la Copa del Mundo de la FIFA. Para este torneo, el uniforme incorporó un importante cambio: el escudo de placa fue reemplazado por el escudo de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), que consistía en un águila de perfil sobre el monolito mexica de la Piedra del Sol y un balón de fútbol. Este escudo (con variaciones menores) fue una constante en las playeras de la selección mexicana hasta el Mundial de Qatar 2022.

A la fecha, la camiseta del Mundial de 1986 es clásica y codiciada por coleccionistas y aficionados. Incluso fue lanzada a la venta como una edición especial de Adidas para el Mundial de 2026. Y es que, explica Lugo, no fue sino hasta 1994 que comenzó el boom de la comercialización de playeras del Mundial para aficionados.

“Fue hasta mediados de 1990 cuando, a nivel mundial, todas las selecciones y clubes empezaron con la venta de playeras oficiales. Antes no era algo que se diera; era raro ver en el estadio a gente con el jersey de su equipo”, añade Lugo.

Pero fue a finales de 1990 que fue introducida la que es considerada la camiseta más icónica de la selección mexicana. La playera de México para el Mundial de Francia 1998 mantenía el ya clásico color verde y escudo de la FMF, pero incluyó una importante innovación: un estampado a detalle del monolito de la Piedra del Sol en el frente.

La Piedra del Sol, también conocida como “Calendario Azteca” o “Sol Azteca”, fue descubierta en 1790 y es uno de los vestigios más famosos del México-Tenochtitlán. De acuerdo con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, este monolito rinde homenaje a la cosmovisión azteca respecto al tiempo, que regía el orden social y económico. Esta piedra es considerada un símbolo de identidad mexicana, por lo que su inclusión en la playera del combinado nacional fue ampliamente celebrada.

La camiseta con la Piedra del Sol, producida por la marca mexicana ABA Sport, se encuentra consistentemente en las listas de las mejores camisetas de equipos de fútbol y es vendida como re-edición este 2026. Entre la afición fue también bien recibida y es recordada con gran nostalgia.

Recién en Sudáfrica 2010 apareció otra camiseta que dio mucho de qué hablar. Aunque no era inusual que México jugara con colores alternativos (como el blanco o el rojo-guinda de sus orígenes), era una regla no escrita que “el Tri” visitera de verde en sus partidos más importantes.

Por eso, el debut de un uniforme completamente negro con detalles verdes y rojos fue sumamente polarizante: fue ampliamente criticado por renunciar a la identidad cromática, pero rompió récord en ventas y se agotó 72 horas después del partido contra el anfitrión, Sudáfrica, de acuerdo con datos de Adidas.

“Fue muy innovadora porque no había selecciones que utilizaran color negro, pues este es el color que suelen utilizar los árbitros”, explica Lugo.

Cuatro años después, para la Copa del Mundo en Brasil de 2014, la selección estrenó una playera de un verde ligeramente más intenso con rayas verticales y un llamativo diseño en zigzag rojo y blanco en el pecho. De acuerdo con Adidas, la marca encargada del jersey, este diseño estaba inspirado en la Lucha Libre, específicamente en la máscara del luchador Rey Mysterio.

La camiseta de 2014 fue aclamada en términos de diseño, pero también criticada por usar como inspiración a un luchador de la WWE y no a un representante de la Lucha Libre mexicana. Además, las redes sociales se llenaron de memes comparando el diseño en zigzag con la vestimenta de personajes infantiles como Charlie Brown o los Power Rangers.

El más reciente cambio notable (y controversial) ocurrió para el Mundial de Qatar 2022, cuando el escudo de la FMF fue simplificado: el águila más grande y con menos detalles, siguiendo la tendencia mundial en diseño de los logos minimalistas.

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