“La única forma de ganar no va a ser a bala”: Rodrigo Paz insiste en el diálogo ante la crisis en Bolivia

Por Fernando del Rincón y Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, insistió en una entrevista con CNN que su Gobierno seguirá apostando por el diálogo frente a las protestas y bloqueos que ya cumplen 20 días en el país y que afectan principalmente a las ciudades de La Paz y El Alto.

“La única forma de ganar hoy día no va a ser a bala”, dijo Paz en el programa Conclusiones y descartó responder al conflicto con medidas de fuerza. “Jamás hemos ganado con confrontación. La metodología del diálogo es mucho más valiente que la confrontación de las armas”, añadió.

Consultado sobre si tiene sobre la mesa recurrir a un estado de excepción para contener la crisis, marcada por protestas y bloqueos alentados por campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del expresidente Evo Morales, el mandatario respondió que esa posibilidad está contemplada en la Constitución.

“Está en la Constitución. Los que no quieren dialogar tienen Constitución de por medio, ese es el límite”, afirmó.

El Senado aprobó sorpresivamente el domingo una ley que deroga la normativa de 2020 que establecía regulaciones sobre el estado de excepción, incluyendo plazos, causales, mecanismos de rendición de cuentas y responsabilidades penales. Si el proyecto avanza en la Cámara de Diputados, el presidente podrá decretar un estado de excepción sin autorización previa del Legislativo.

Las movilizaciones comenzaron a inicios de mayo con huelgas y reclamos sectoriales, pero luego derivaron en un movimiento nacional impulsado por sindicatos, mineros, campesinos, transportistas y organizaciones afines a Morales. Los manifestantes exigen al Gobierno revertir medidas de austeridad, enfrentar el aumento del costo de vida y solucionar problemas de abastecimiento de combustible, mientras algunos sectores también piden la renuncia de Paz

Durante la entrevista, Paz sostuvo que las protestas comenzaron a cambiar de tono en los últimos días y aseguró que los pedidos de renuncia ya no forman parte central de las movilizaciones.

“Hoy hubo una marcha mucho más tranquila (…) y la palabra renuncia ya no es parte”, señaló.

No obstante, consideró que parte del malestar social responde a reclamos históricos no atendidos durante los años del Movimiento al Socialismo (MAS) liderado por Morales. “Una cosa es los pedidos de derecho que tienen de temas no atendidos durante veinte años porque el Estado era centralista”, afirmó.

Paz defendió además el proceso político que se abrió tras las elecciones de finales de 2025 en las que resultó ganador en segunda vuelta.

“Esto es un parto muy difícil. Es duro, pero estamos yendo por el camino correcto”, añadió al referirse a la nueva configuración política en gobernaciones, municipios y el Gobierno nacional.

El mandatario, que lleva seis meses en el cargo, rechazó además que la crisis haya tomado por sorpresa a su administración o que la situación se haya salido de control.

“Pasó lo que tenía que pasar en el sentido de que iba a haber un choque entre un pasado que no quiere dejar una visión de manejo del Estado y una Bolivia que está queriendo construir la patria desde una visión distinta del Estado”, dijo.

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