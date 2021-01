Las pruebas autoadministradas de Covid-19 utilizadas en algunos sitios del valle puedieran tener “resultados negativos falsos”, advierte la FDA

Kunamundo



Una nueva alerta de la FDA es la advertencia de resultados potencialmente inexactos de pruebas curativas autoadminisales, incluyendo las de sitios de pruebas curativas en Indio, Rancho Mirage y La Quinta.

La Administración de Alimentos y Medicamentos escribió el lunes que las pruebas de Curative pueden dar "resultados falsos, particularmente falsos negativos" derivados de las pruebas que no se realizan correctamente.

El Dr. Cameron Kaiser, Oficial de Salud Pública del Condado de Riverside, escribió en un comunicado:

"Los resultados positivos de las pruebas de PCR, incluida la prueba autoadminisada de Curative, casi siempre son correctos. Las pruebas autoadministreadas, independientemente del proveedor, tienen más potencial para crear resultados falsos negativos en comparación con las pruebas administradas por un profesional de la salud. Esto se debe a que a veces la gente no sigue las instrucciones con precisión, a pesar de que tienen la intención de hacerlo. Si no hay suficiente material viral en la muestra por cualquier razón, no será positivo. Los miembros del personal están disponibles para explicar el proceso para asegurar que los residentes realicen la prueba autoadministionada correctamente.

Es importante recordar que usted puede ser negativo un día y positivo al siguiente, incluso con la prueba de hisopo PCR estándar de oro e incluso si la prueba se realiza de acuerdo con las instrucciones.

No recomiendo a todos los que hicieron una prueba curativa y dieron negativo ser inmediatamente probados de inmediato. Si alguien cercano a usted es positivo y no lo está, o comienza a enfermarse, pero recientemente dio negativo, le aconsejaría encarecidamente que considere hacerse la prueba de nuevo. Por favor, continúe observando todas las precauciones con una buena higiene, distanciamiento social y cubiertas faciales, y quédese en casa si está enfermo".