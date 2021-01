Empresario local apoya al presidente Trump tras el juicio político y los disturbios en el Capitolio…

Kunamundo

Un empresario local que ha donado cientos de miles de dólares a las campañas del presidente Trump está al lado de su hombre después del ataque de la semana pasada al capitolio y una votación de juicio político en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.



"Desde mi punto de vista, ha hecho un gran trabajo para este país", dice Nachhattar Chandi.

"Es triste escuchar que estamos a siete días de la llegada de la nueva administración y el Congreso decidió acusarlo y esto nos mantiene más divididos", agrega Chandi.

Chandi Group USA opera varias estaciones de amplificación Arco y otras franquicias en el Valle de Coachella, además de estar en desarrollo inmobiliario.



Pagó $ 250,000 para participar en una mesa redonda con el presidente en la finca Rancho Mirage de Larry Ellison en febrero de 2020.



En ese momento dijo: "La gente le estaba agradeciendo por lo que haces por tu país, gracias, eres el salvador". Y todavía lo cree. Chandi dice que no está al tanto de la responsabilidad que tuvo el presidente por el ataque al Capitolio y dice que no es la persona a quien juzgar porque no estaba allí. Cuando se le presionó sobre el tema de los comentarios del presidente en el mitin previo al ataque, Chandi dijo que no ha estado viendo mucha cobertura de noticias durante los últimos meses. Cuando se le pregunta si cree que la elección fue robada, cuestiona la elección de "la persona más importante del mundo" sin identificación de votante. Chandi acepta que habrá una nueva administración la próxima semana y espera que el país se una en ambos lados del pasillo. "Es una buena idea dar una oportunidad al presidente electo Joe Biden y Kamala Harris, que hacen un gran trabajo para el pueblo estadounidense y eso es lo que necesitamos y no estoy aquí para señalar a ninguno de los dos".