Los distritos escolares discuten una potencial apertura presencial de acuerdo a los planes del presidente Biden que presiona para abrir en 100 días

Las escuelas Del Valle han estado cerradas Durante casi un año, a este punto la mayoría de los padres apoyan la idea de que los estudiantes regresen a sus clases presenciales "Estoy dispuesto a hacerlo porque los niños necesitan la interacción social", dijo la madre Sarah Blumschein.

Pero un maestro con el que hablamos pregunta si las aulas estarán seguras dentro de los próximos cien días y cree que sería mejor terminar el año escolar virtualmente. "Ya que seguimos cumpliendo con los estándares, sabes que mantenemos nuestra rutina, creo que esa es una de las razones por las que podemos mantener esto", dijo Eddie Rodríguez, maestro de la Escuela Católica Our Lady of Perpetual Help. en Indio.

Sindicatos de maestros locales apoyan el impulso del presidente para abrir escuelas, pero toman la propuesta con cautela y se resisten a fijar una fecha específica. todo depende de los números de casos de Covid-19, según Trina Alesi, presidenta de la Asociación de Maestros de Desert Sands. "Todos quieren estar de regreso en el salón de clases para atender a los estudiantes cara a cara, interactuando con ellos, pero queremos asegurarnos de que sea seguro hacerlo", dijo Alesi.

Los representantes del distrito de Desert Sands y Palm Sprigs Unified dicen que sus escuelas estaban preparadas para comenzar a ofrecer aprendizaje híbrido el 19 de enero, pero se les impidió hacerlo debido a las restricciones estatales actuales.

El representante del Distrito Escolar Unificado Desert Sands no especificó los procedimientos, protocolos y PPE disponibles. El representante de PSUSD dijo que ahora tienen el PPE necesario para abrir campus y protocolos de limpieza y desinfección. El distrito también está trabajando para organizar las vacunas para el personal de un "proveedor comunitario". "Definitivamente estamos de acuerdo en estar de regreso con nuestros estudiantes. Esa será la forma más efectiva de educar a la mayoría de nuestros estudiantes", dijo la presidenta de la Asociación de Maestros de Palm Springs, Karen Johnson.

La promesa del presidente de ayuda federal para las escuelas locales sigue al programa "Escuelas seguras para todos" del gobernador Newsom, de $ 2 mil millones, presentado a fines de diciembre. Esa propuesta fue el tema central de una audiencia pública el jueves en Sacramento. El Distrito Escolar Unificado de Coachella Valley no respondió a nuestra solicitud de comentarios.