Exigen justicia por la muerte de un hombre en custodia de la Policia

Los hechos fueron registrados en fotografias, testigos informaron que el sujeto reclamaba no poder respirar en el momento que por lo menos 7 agentes lo rodeaban cuando este ya se encontraba sometido .



Jose lizarraga garcia ya se encontraba sometido en el piso, con una mascara con malla que operativamente se coloca en los detenidos para que no muerdan o escupan a los oficiales ,

Posteriormente los esfuerzos para resucitarlo fueron infructuosos.

Activistas locales esta noche estan llamando la atencion ante un posible caso de brutalidad policial y organizaron una vigilia en el centro de indio , exigiendo justicia



Familiares crearon una pagina go fund me donde resaltan que Jose Lizarraga Garcia murio sofocado por la policia ante la mirada de testigos y que paramedicos no fueron llamados a la escena oportunamente ,

Tyana lizarraga hija del fallecido ademas menciona que tiene 5 meses de embarazo y su hijo nunca podra conocer a su abuelo.

Las investigaciones policiales estan orientadas a lo que revele la autopsia de garcia que determinaria las causas finales de su muerte.