Bertha se disipó, pero su humedad persiste y el sureste de EE.UU. está en alerta por inundaciones repentinas

Dakota Smith, Briana Waxman, Chris Dolce Chris Dolce

Bertha se disipó, pero la humedad asociada a esta ex tormenta tropical sigue alimentando una amenaza de inundaciones en el sureste de Estados Unidos este viernes, y podría persistir durante el fin de semana en algunas zonas.

Bertha se disipó sobre Texas el jueves por la noche, donde tuvo un impacto mínimo salvo por algunas lluvias localmente intensas, incluso en los alrededores de Houston.

El sistema podría tener un impacto más grave más al este, donde una masa de su humedad está quedando atrapada en un frente de lento desplazamiento. Dicho frente ha pasado de moverse lentamente a quedar estacionario, concentrando las precipitaciones sobre las Carolinas.

Existe un riesgo de nivel 3 sobre 4 de inundaciones por lluvias que abarca el sureste de Carolina del Norte y las zonas costeras y centrales de Carolina del Sur hasta la noche del viernes. El área afectada incluye Wilmington (Carolina del Norte) y Charleston (Carolina del Sur).

Se espera que las tormentas del viernes se intensifiquen por la tarde y continúen durante las horas de la noche.

La región necesita lluvia para aliviar la sequía generalizada, que oscila entre grave y extrema. Sin embargo, si cae con demasiada rapidez —a un ritmo de unos 7,5 cm o más por hora— podría saturar el suelo seco.

No caerán lluvias torrenciales en toda el área de riesgo de nivel 3, pero podrían producirse inundaciones repentinas significativas allí donde se formen las tormentas más intensas. Aunque no es seguro que ocurra, se dan las condiciones necesarias para este mayor nivel de riesgo.

Los acumulados de lluvia podrían alcanzar unos 12,5 cm o más en algunos puntos, lo que equivale casi a la precipitación de un mes entero para algunas zonas.

Otras zonas del sureste también podrían experimentar lluvias lo suficientemente intensas como para provocar inundaciones este viernes. Existe un riesgo de nivel 2 sobre 4 de inundaciones por lluvias en Atlanta (Georgia), Birmingham (Alabama) y Greenville (Carolina del Sur).

La amenaza se extiende hasta el sábado, manteniéndose el riesgo de nivel 2 en las mismas zonas y con la posibilidad de que se produzcan una o varias rondas adicionales de lluvias intensas.

La amenaza de inundaciones ha estado presente desde el miércoles, cuando la humedad de Bertha comenzó a llegar con fuerza al sureste y al sur de Virginia. El miércoles por la mañana, las tormentas provocaron inundaciones repentinas al norte de Knoxville (Tennessee) tras la caída de hasta 12 cm de lluvia en pocas horas. El miércoles por la noche se emitieron alertas de inundaciones repentinas en Carolina del Norte, incluidas las ciudades de Greensboro y Winston-Salem, donde fuertes tormentas descargaron hasta 15 cm de lluvia —el equivalente a un mes de precipitaciones— en un lapso de 12 horas. No se reportaron inundaciones en la zona, ya que una sequía grave y unas lluvias prolongadas —más que intensas— ayudaron a mitigar el riesgo.

El jueves por la mañana, las inundaciones provocaron el cierre temporal de un tramo corto de la Interestatal 40, al noroeste de Durham (Carolina del Norte), según informó el departamento de transporte del estado.

En cuanto a Bertha, esta semana resultó ser más una molestia que un peligro grave a lo largo de la costa del Golfo, desde el Panhandle de Florida hasta Texas.

Los vientos atmosféricos desfavorables mantuvieron la tormenta tropical desequilibrada, concentrando gran parte de sus lluvias más intensas y vientos más fuertes sobre el Golfo en lugar de sobre tierra firme. Las condiciones peligrosas en las playas y las inundaciones costeras leves fueron los principales efectos observados en la costa norte del Golfo.

Bertha tocó tierra por primera vez en el sureste de Louisiana el miércoles por la tarde. Se registraron ráfagas de viento superiores a 65 km/h en el aeropuerto New Orleans Lakefront.

Posteriormente, la tormenta se desplazó más hacia el oeste bordeando la costa de Louisiana antes de tocar tierra definitivamente cerca de la frontera entre Texas y Louisiana, el jueves por la tarde.

Bertha fue la segunda tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico, que ha tenido un comienzo lento en comparación con años recientes porque el fenómeno de El Niño está ejerciendo una mayor influencia en partes de la cuenca.

The-CNN-Wire

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