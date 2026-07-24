Los casos de sarampión en EE.UU. llegan a su máximo en 35 años y rompen otro récord por segundo año seguido

Por Deidre McPhillips, CNN

El sarampión ha continuado su resurgimiento histórico en Estados Unidos este año, con un segundo año consecutivo de récord. Apenas un poco más de la mitad de 2026, el país ha registrado más casos que en cualquier otro año desde 1991, superando un hito sombrío que se acababa de alcanzar el año pasado.

La enfermedad fue declarada eliminada en EE.UU. en 2000, pero en los últimos 18 meses se han registrado más casos que en los 25 años anteriores combinados.

Cada semana, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) informan de decenas de nuevos casos, y nuevos brotes grandes se suman a otros que han estado latentes desde el año pasado.

“Esto esencialmente es un fracaso de salud pública, y es evitable”, dijo el Dr. Andrew Racine, presidente de la Academia Estadounidense de Pediatría. La mayoría de los casos de sarampión son entre niños, y casi todos ellos no están vacunados.

Responder a los brotes de sarampión se ha convertido en un desafío generalizado y persistente en EE.UU. Múltiples brotes que comenzaron en 2025 continuaron en 2026, y nuevas exposiciones han dado lugar a otros brotes grandes que afectan a la mayoría de las regiones del país.

Carolina del Sur ha reportado más casos de sarampión en 2026 que cualquier otro estado. Un brote comenzó a propagarse con fuerza por el condado de Spartanburg en octubre; se convertiría en el más grande que EE.UU. ha visto en décadas, con casi 1.000 casos, antes de terminar en abril de este año.

Geográficamente hablando, la Iglesia Unitaria Universalista de Spartanburg del reverendo Scott Neely estaba justo en el centro del brote.

Dijo que al principio se sintió aislado de ello, pero el primer viernes de 2026 —el día después de Año Nuevo— el departamento de salud estatal se puso en contacto porque había una conexión: el trabajo de rastreo de contactos mostró que alguien con sarampión había asistido al brunch navideño anual de la iglesia, potencialmente exponiendo a decenas de personas que estuvieron allí.

“Esta fue una experiencia extraña de lo segmentada que está nuestra sociedad”, dijo. “Un brote estaba captando atención nacional justo donde vivo, pero teniendo casi ningún impacto inmediato en mí. Eso no se debe a falta de interés o falta de conciencia. Se trata de una especie de separación, aislamiento, y la forma en que todos estamos viviendo”.

El Departamento de Salud Pública de Carolina del Sur pidió una lista de todas las personas que estuvieron en el brunch para que sus trabajadores pudieran continuar su investigación, siguiendo la cadena de exposiciones para, con suerte, adelantarse y prevenir más.

Sin embargo, no existía tal lista. El brunch navideño anual era una comida compartida organizada por voluntarios de la congregación y abierta a cualquier persona de la comunidad que pudiera estar buscando un lugar donde estar en Navidad, dijo Neely. No conocían a todos los que asistieron.

Se enviaron mensajes rápidos entre la dirección y el personal, y en pocas horas alguien compartió una foto que había tomado de la sala. Se necesitó un esfuerzo de todo el equipo para ayudar a identificar a las personas en la foto y recopilar información de contacto para compartirla con el departamento de salud: comenzó una carrera frenética contra una de las enfermedades más contagiosas conocidas por los seres humanos.

Neely dijo que no volvió a saber nada más del departamento de salud estatal; la transmisión no pareció haberse extendido más allá de ese único incidente, lo que atribuye a la altísima tasa de vacunación dentro de la congregación.

“Hubo nervios, y hubo ansiedad, y hubo cierto desacuerdo, pero la historia final fue que las vacunas funcionan y el espíritu de cooperación nos lleva muy lejos”, dijo. “Pero también realmente nos hizo prestar atención de inmediato a que esto está en nuestra comunidad, está a nuestro alrededor, y no sabemos qué va a pasar”.

La llamada que Neely recibió del departamento de salud de Carolina del Sur fue una de miles como esa que los trabajadores de salud pública han hecho este año. En otros focos de Carolina del Sur y de EE. UU., las tasas de vacunación rezagadas han permitido que el sarampión se adelante al trabajo que se está haciendo para contenerlo. El brote de sarampión en Carolina del Sur comenzó en octubre, contribuyendo a lo que fue un año récord —y mortal— para el sarampión en Estados Unidos. El año pasado se reportaron casi 2.300 casos de sarampión, según los CDC, aproximadamente 12 veces más que el promedio anual desde que se declaró eliminado el sarampión en Estados Unidos y el peor año en más de tres décadas.

El número total de casos de sarampión en 2026 ya ha superado el total del año pasado, según los datos publicados por los CDC el viernes. Se han reportado al menos 2.318 casos con más de cinco meses restantes en el año.

La mayoría de los casos en 2026 se han asociado con brotes que comenzaron el año pasado —como en Carolina del Sur, donde el brote se extendió hasta finales de abril. Un brote a lo largo de la frontera estatal entre Utah y Arizona ha estado latente durante más de un año, un hito clave que los funcionarios internacionales de salud evaluarán cuando se reúnan en noviembre para discutir si Estados Unidos aún puede afirmar que tiene el estatus de eliminación del sarampión.

Pero también ha habido 35 nuevos brotes este año, y todos los estados excepto siete han reportado casos. La gran mayoría de los casos —más del 90%— se da entre personas que no están vacunadas o cuyo estado de vacunación es desconocido, muestran los datos de los CDC.

Para Neely, la experiencia fue una “notable historia microcósmica de que las vacunas funcionan”.

También le destacó cuán intensivo en tiempo y recursos puede ser realizar el rastreo de contactos y otras labores para gestionar un brote de sarampión —trabajo en el que los departamentos de salud de todo el país han estado profundamente inmersos.

El trabajo necesario para responder incluso a un solo caso de sarampión puede durar semanas o meses, dicen los expertos en salud pública.

En San Francisco, por ejemplo, la gran mayoría de los investigadores de casos fueron activados para realizar entrevistas de rastreo de contactos después de exposiciones derivadas de solo dos casos en abril, dijo el Dr. Farrell Tobolowsky, director médico del programa de enfermedades transmisibles del Departamento de Salud Pública de San Francisco.

“No creo que nuestro departamento pueda manejar actualmente más de un (caso) sin llamar a personal adicional”, dijo Tobolowsky en una sesión informativa organizada por la Big Cities Health Coalition, señalando que la carga se ha vuelto aún mayor en medio de los cambios realizados debido a los recortes recientes en la financiación de la salud pública.

“Es algo que nos preocupa todo el tiempo y está en nuestra mente todo el día, todos los días”, dijo ella. “No solo si hay otro caso de sarampión, sino si llega cualquier otra cosa que tenga consecuencias graves al mismo tiempo, será difícil gestionar dos cosas a la vez”.

“Los brotes de sarampión requieren mucha mano de obra, simplemente por lo rápido que puede propagarse”, dijo Meredith Robinson, coordinadora de enfermedades prevenibles por vacunación del Departamento de Salud de Virginia.

Virginia tuvo algunos casos esporádicos de sarampión al inicio de 2026, relacionados con viajes internacionales o viajes a áreas de Estados Unidos con un brote. Pero las tasas de vacunación en el estado son altas, dijo Robinson, por lo que esos casos no parecieron propagarse.

En mayo, sin embargo, el departamento de salud fue alertado de un caso de sarampión en una persona que no había salido del estado.

“Fue entonces cuando comenzó esta investigación del brote”, dijo. “Han sido unos últimos meses muy ajetreados”.

Ahora se han vinculado más de 150 casos al brote, que está centrado en el condado de Buckingham, a aproximadamente una hora al oeste de Richmond. Ese único brote ha provocado casi tantos casos como los que habría en todo el país en un año promedio desde que se declaró eliminado el sarampión hace un cuarto de siglo, y no es el único que está ocurriendo.

Los trabajadores locales de salud pública han estado en el terreno reuniéndose con miembros de la comunidad para compartir información sobre el sarampión, entrevistando a familias que han reportado casos para comprender la propagación y trabajando con proveedores de atención médica para asegurarse de que estén preparados para responder a los casos, dijo Robinson. La comunicación estrecha con otros departamentos de salud estatales que han experimentado brotes de sarampión ha ayudado a Virginia a prepararse para este momento, dijo, y el estado está compartiendo algunas soluciones innovadoras propias.

“Hemos podido beneficiarnos de los recursos que [otros estados] han elaborado. Estamos, en cierto modo, en una posición mejor equipada gracias a todo el arduo trabajo que ellos han realizado”, dijo Robinson.

El distrito local de salud pública también se ha coordinado con los sistemas de salud locales para coordinar un equipo móvil de atención al que los miembros de la comunidad pueden llamar para una visita a domicilio para hacerse la prueba del sarampión, recibir algo de atención y ayudar a identificar casos que podrían necesitar apoyo adicional. Esto reduce las barreras y permite que las intervenciones ocurran antes de lo que podrían haber ocurrido de otro modo, al no exigir que las personas acudan a un entorno de atención médica si no quieren, dijo.

Los expertos dicen que el potencial de brotes de sarampión se mantiene en cualquier lugar donde las tasas de vacunación permanezcan por debajo del 95%, un umbral clave de inmunidad para la enfermedad altamente contagiosa. Como en Virginia, una cobertura general alta puede ocultar bolsillos donde las tasas de vacunación son bajas.

Un brote de sarampión en el condado de Lancaster, Pensilvania, también sigue creciendo. Se han reportado más de 100 casos este año, dijo el departamento de salud estatal, y ninguno de ellos ha recibido ambas dosis recomendadas de la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR).

“Las enfermedades infecciosas no son predecibles, por lo que el departamento de salud no especula sobre si surgirán más casos confirmados de sarampión o cuándo terminará el brote en la Mancomunidad. Sí sabemos que la vacunación es la mejor protección contra el sarampión, ya que proporciona un 97% de protección de por vida después de dos dosis”, dijo un portavoz del departamento de salud en un correo electrónico a CNN. “Aumentar nuestras tasas de vacunación mejora la inmunidad comunitaria, lo cual sabemos que funciona para limitar los casos y nos ayudará a controlar el brote más rápido”.

Se han administrado cientos de dosis de MMR durante los últimos dos meses en Pensilvania, en decenas de clínicas temporales que han organizado equipos de centros de salud estatales.

El departamento de salud de Virginia también ha trabajado con la comunidad local para identificar formas clave en que podrían trabajar juntos para ayudar a frenar la propagación y proteger a los residentes vulnerables. En junio, el departamento emitió un aviso pidiendo a las personas no vacunadas que “eviten las grandes reuniones, los entornos concurridos y los eventos comunitarios en el área del brote hasta que el brote disminuya”, nombrando específicamente una subasta de consignación de una escuela parroquial amish que se sabía atraía a grandes multitudes de todo el estado y más allá.

“Sabiendo el nivel de actividad que ya había, existía una preocupación mayor de que este evento pudiera provocar propagación”, dijo Robinson. “El acuerdo finalmente quedó en que [el departamento de salud de Virginia] pudiera tener presencia en la subasta y ser visible para los asistentes para promover la educación sobre el sarampión, las pruebas y la vacunación”.

En Carolina del Sur, Neely sabía que la “gran mayoría” de su congregación estaba vacunada. Pero después del ajetreo de enero, querían involucrarse activamente en la respuesta y comenzaron a organizar clínicas móviles de vacunación.

“No estoy seguro de que pudiéramos cuantificar cuál fue el impacto real de lo que hicimos. No sé si sería un impacto numérico significativo”, dijo Neely. “Es la historia de una comunidad que estaba tratando de averiguar qué hacer en tiempo real y de personas que están muy dispuestas a trabajar juntas para intentar hacerlo”.

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