El condado de Riverside abre 31 nuevas clínicas de vacunas COVID para residentes de 80 años o más

Kunamundo

Los residentes del condado de Riverside de 80 años o más ahora pueden programar citas para 31 clínicas de vacunas COVID en varias ciudades.

El registro ya está abierto. Puede registrarse en https://www.rivcoph.org/COVID-19-Vaccine.

Las personas mayores que necesiten ayuda pueden marcar 2-1-1.

Estas clínicas son solo para residentes de 80 años o más. Quienes se registren deben mostrar prueba de edad en el momento de la cita.

Estas clínicas comienzan el lunes 8 de febrero al martes 16 de febrero y se distribuyen por todo el condado.