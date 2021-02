Arrestan a sujeto de 21 años bajo sospecha de matar a un hombre de Desert Hot Springs

Kunamundo



Un hombre de La Quinta de 21 años fue arrestado hoy bajo sospecha de matar a un hombre de 20 años cuyo cuerpo fue encontrado en el desierto abierto de Desert Hot Springs.

El hombre está acusado de asesinar a David Joaquín Murrieta de Desert Hot Springs, según el Departamento del Sheriff del condado de Riverside. Murrieta ha sido reportado como desaparecido, pero sus restos fueron descubiertos cerca de Mission Lakes Blvd y Little Morongo Road el 22 de enero. No está claro si se utilizó un arma en el asesinato y se desconoce cuándo ocurrió. De acuerdo con la política de la estación, no publicaremos el nombre o la foto del sospechoso hasta que el Departamento del Sheriff del condado de Riverside los acuse oficialmente.