Evidente desigualdad de vacunas en el Condado, los blancos tienen mayor acceso que los latinos

Sale a la luz una gran disparidad en el condado de Riverside con respecto a quiénes tienen acceso a las vacunas Covid-19. Los funcionarios de salud pública dicen que la cantidad de personas blancas que se vacunan en el condado es casi 4 veces mayor que la de la población latina. "Puedo decirles que no es genial en este momento", dijo el Dr. Kim Saruwatari, director de salud pública. Respondió preguntas sobre la equidad de las vacunas en la reunión del consejo municipal de Coachella de la semana pasada. "Son los blancos los que han tenido mayor acceso a la tecnología los que han podido acceder a las vacunas y así es como queremos que funcione el sistema", dijo Saruwatari.

Hasta ahora, en todo el condado, el 11 por ciento de los blancos han sido vacunados, dijo Saruwatari. Eso se compara con solo el 3 por ciento de la población latina y el 5 por ciento de la comunidad negra. "Realmente va en contra del núcleo de la salud pública porque todo lo que hacemos se centra en la equidad", dijo Saruwatari.

Los funcionarios del condado atribuyen la disparidad en parte a los grupos actualmente elegibles para la vacunación que tienen más blancos, trabajadores de la salud y personas de 65 años o más. Pero dijeron que reconocen que hay más trabajo por hacer. "Abierto a las ideas", dijo Saruwatari al ayuntamiento de Coachella. "Si la gente tiene otras ideas sobre cómo minimizar esto, me encantaría escucharlas". La concejal de Coachella, Megan Beaman-Jacinto, dijo que los problemas de equidad de las vacunas no son una sorpresa, dadas las desventajas de salud pública ya existentes para las comunidades de color. "Las comunidades de color han tenido tasas de mortalidad mucho más altas", dijo Beaman-Jacinto. "Ahora también vemos que, a pesar de que mueren con más frecuencia y se enferman con más frecuencia, también se vacunan con menos frecuencia". Si bien el condado está llevando a cabo clínicas de vacunación específicas para grupos como los trabajadores agrícolas, Beaman-Jacinto dijo que se necesita hacer más para equilibrar las desigualdades en las vacunas. "Nuestras comunidades simplemente no están siendo alcanzadas al ritmo que se merecen", dijo. Los funcionarios del condado dijeron que están discutiendo limitar las clínicas de vacunas a ciertos códigos postales. También están trabajando para asociarse con organizaciones comunitarias para llegar mejor a las comunidades de color.