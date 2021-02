Hallan restos de mujer desaparecida en Hemet

Kunamundo

Los restos de una mujer de 73 años que desapareció en julio de 2020 fueron encontrados en Mountain Center, anunciaron las autoridades. El 7 de julio de 2020 Rosario García, de 73 años, dejó su casa en Hemet para viajar a la casa de un familiar en Hesperia.

García nunca llegó y se notificó a la policía. El vehículo de García fue encontrado abandonado dos días después en la cuadra 71000 de la carretera 74 cerca del área de Pinyon Pines.

El Departamento de Búsqueda y Rescate del Sheriff del Desierto (DSSAR), la Unidad de Rescate de Riverside Mountain (RMRU), los sabuesos y la Unidad de Aviación del Sheriff del Condado de Riverside llevaron a cabo una búsqueda en el área, pero no pudieron encontrar a García. El 8 de agosto se llevó a cabo otra búsqueda en la zona montañosa, pero esos esfuerzos tampoco tuvieron éxito. Las autoridades realizaron otra búsqueda en el área de Mountain Center el 5 de febrero de 2021, luego de recibir información de que se encontraron posibles restos humanos. El Departamento del Sheriff del condado de Riverside anunció el jueves que esos restos eran consistentes con una mujer adulta. También se encontraron artículos pertenecientes a García. La Oficina del Forense pudo obtener una identificación positiva de que los restos pertenecían a García. Las autoridades dijeron que no hay evidencia de juego sucio. Cualquiera que tenga información sobre este incidente puede ponerse en contacto con Inv. Negrete en la estación Hemet en (951) 791-3400. Cualquiera que desee contactar o apoyar a los voluntarios de la Unidad de Rescate de Riverside Mountain puede contactarlos por correo electrónico a info@rmru.org, Desert Sheriff Search and Rescue puede ser contactado al (760) 836-1600, y la Fundación Fowler-O'Sullivan puede ser contactado por correo electrónico a info@fofound.org.