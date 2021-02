Atletas del valle compiten de nuevo…

Kunamundo

Los atletas locales compiten de nuevo; las escuelas secundarias se preparan para que regresen más deportes.

A medida que nos acercamos a un año desde que los deportes de la escuela secundaria locales cerraron debido a la pandemia de coronavirus, la luz al final del túnel comienza a aparecer. Esta tarde, La Quinta y Xavier Prep compitieron en un encuentro de campo traviesa. Esta fue la segunda competencia a nivel local y la primera para cada una de estas dos escuelas desde marzo de 2020. “Creo que lo aprecio más ahora sabiendo que no podemos darlo por vencidos. Cuando seguía siendo en el intento de que sucediera ahora '¡Guau! ¡Quizás no suceda! 'Pero ahora que está aquí, lo aprecio mucho más ", dijo Molly May de Xavier Prep, la mejor finalista de las chicas.