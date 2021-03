Desert Healthcare District & Regional Access Project otorga subvenciones para ayudar a las organizaciones locales sin fines de lucro

Kunamundo

Desert Healthcare District and Foundation y Regional Access Project Foundation se están asociando para proporcionar subvenciones para ayudar a las organizaciones sin fines de lucro locales directamente afectadas por la pandemia.

Las agencias se unieron para crear un fondo colaborativo que ofrecía subvenciones de hasta $ 10,000 para organizaciones sin fines de lucro. El proceso de solicitud comienza el 1 de marzo hasta las 5 p.m. del 12 de marzo. Los solicitantes que recibieron fondos el año pasado son elegibles para presentar su solicitud este año. Haga clic aquí para acceder al proceso de solicitud de subvención.

Los requisitos de presentación de informes serán mínimos, con información recopilada sobre los números atendidos, el impacto en la comunidad y / o las operaciones sin fines de lucro, junto con los recibos que muestren cómo se gastaron los fondos. El período de la subvención es de tres meses, comenzando el 1 de abril con una fecha de finalización del proyecto el 30 de junio. Para obtener información adicional, envíe un correo electrónico a info@dhcd.org. Los verracos de DCHD & RAP aprobaron contribuir con $ 100,000 cada uno para destinarlos al nuevo fondo de colaboración de $ 200,000 para un esfuerzo de recuperación de COVID-19. Los funcionarios de las organizaciones dijeron que la prioridad del fondo colaborativo es brindar apoyo operativo / de capacidad a las organizaciones comunitarias que atienden a las poblaciones vulnerables. Los ejemplos de poblaciones vulnerables podrían incluir, entre otros, personas mayores, niños y familias / personas con bajos ingresos. "Las organizaciones sin fines de lucro en el este del condado de Riverside han experimentado disminuciones significativas en los ingresos", dijo Leticia De Lara, directora ejecutiva de RAP y presidenta de la junta de DCHD. "Los Fondos de Recuperación están destinados a abordar las brechas de financiamiento, que son mucho más altas de lo que un solo financiador como RAP tiene actualmente la capacidad de resolver, pero lo más importante es que estamos demostrando nuestro apoyo conjunto a los continuos esfuerzos de nuestras organizaciones servicios de salud." De Lara también se desempeña como presidente de la junta del Desert Healthcare District and Foundation; se recusó durante la votación de la Junta sobre el fondo colaborativo. Ambas agencias se unieron para una colaboración similar en torno al inicio de la pandemia. A principios de 2020, el RAP y el DCHD aprobaron una respuesta de $ 1.2 millones a la pandemia. La colaboración incluyó $ 100,000 en apoyo operativo de emergencia para organizaciones comunitarias, que fue igualado dólar por dólar por RAP. "Desde el brote de COVID-19 a principios de 2020, Desert Healthcare District and Foundation ha respondido para satisfacer las necesidades del Valle de Coachella, pero no hemos actuado solos", dijo Conrado Bárzaga, director ejecutivo del distrito y la fundación. "