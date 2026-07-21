¿Qué sabemos de la nueva gira de Karol G? Ciudades, invitados y fechas del “Viajando por el mundo Tropitour”

Por Erick E. Beltran, CNN en Español

Karol G iniciará este 24 de julio en Chicago su gira de estadios “Viajando por el mundo Tropitour”, anunciada en abril, durante el segundo fin de semana de su participación en Coachella. La serie de conciertos llevará a la cantante por ciudades de Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y Europa entre julio de 2026 y julio de 2027.

Hasta el momento, el recorrido contempla 65 conciertos. A continuación, un repaso por las fechas, los invitados confirmados y lo que se sabe sobre la propuesta del espectáculo.

El “Viajando por el mundo Tropitour” cuenta, por ahora, con 65 fechas:

2026

24 de julio. Chicago, Estados Unidos – Soldier Field

25 de julio. Chicago, Estados Unidos – Soldier Field

29 de julio. Toronto, Canadá – Rogers Stadium

2 de agosto. Washington, D.C., Estados Unidos – Northwest Stadium

7 de agosto. Las Vegas, Estados Unidos – Allegiant Stadium

14 de agosto. Los Ángeles, Estados Unidos – SoFi Stadium

15 de agosto. Los Ángeles, Estados Unidos – SoFi Stadium

16 de agosto. Los Ángeles, Estados Unidos – SoFi Stadium

21 de agosto. San Francisco, Estados Unidos – Levi’s Stadium

22 de agosto. San Francisco, Estados Unidos – Levi’s Stadium

26 de agosto. Seattle, Estados Unidos – Lumen Field

29 de agosto. Phoenix, Estados Unidos – State Farm Stadium

2 de septiembre. San Antonio, Estados Unidos – Alamodome

5 de septiembre. El Paso, Estados Unidos – Sun Bowl Stadium

6 de septiembre. El Paso, Estados Unidos – Sun Bowl Stadium

12 de septiembre. Boston, Estados Unidos – Gillette Stadium

17 de septiembre. Nueva York, Estados Unidos – MetLife Stadium

18 de septiembre. Nueva York, Estados Unidos – MetLife Stadium

24 de septiembre. Atlanta, Estados Unidos – Mercedes-Benz Stadium

27 de septiembre. Houston, Estados Unidos – Reliant Stadium

2 de octubre. Miami, Estados Unidos – Hard Rock Stadium

3 de octubre. Miami, Estados Unidos – Hard Rock Stadium

9 de octubre. Tampa, Estados Unidos – Raymond James Stadium

15 de octubre. Dallas, Estados Unidos – AT&T Stadium

6 de noviembre. Monterrey, México – Estadio BBVA

7 de noviembre. Monterrey, México – Estadio BBVA

8 de noviembre. Monterrey, México – Estadio BBVA

13 de noviembre. Ciudad de México, México – Estadio GNP Seguros

14 de noviembre. Ciudad de México, México – Estadio GNP Seguros

15 de noviembre. Ciudad de México, México – Estadio GNP Seguros

27 de noviembre. San José, Costa Rica – Estadio Nacional de Costa Rica

28 de noviembre. San José, Costa Rica – Estadio Nacional de Costa Rica

4 de diciembre. Bogotá, Colombia – Estadio Nemesio Camacho El Campín

5 de diciembre. Bogotá, Colombia – Estadio Nemesio Camacho El Campín

6 de diciembre. Bogotá, Colombia – Estadio Nemesio Camacho El Campín

2027

15 de enero. Quito, Ecuador – Estadio Olímpico Atahualpa

16 de enero. Quito, Ecuador – Estadio Olímpico Atahualpa

17 de enero. Quito, Ecuador – Estadio Olímpico Atahualpa

22 de enero. Lima, Perú – Estadio San Marcos

28 de enero. Santiago, Chile – Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos

29 de enero. Santiago, Chile – Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos

30 de enero. Santiago, Chile – Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos

31 de enero. Santiago, Chile – Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos

5 de febrero. Buenos Aires, Argentina – Estadio River Plate

12 de febrero. São Paulo, Brasil – Mercado Livre Arena Pacaembu

19 de febrero. Santo Domingo, República Dominicana – Estadio Olímpico

26 de febrero. San Juan, Puerto Rico – Estadio Hiram Bithorn Sosa

3 de junio. Barcelona, España – Estadi Olímpic

4 de junio. Barcelona, España – Estadi Olímpic

11 de junio. Sevilla, España – Estadio La Cartuja

12 de junio. Sevilla, España – Estadio La Cartuja

13 de junio. Sevilla, España – Estadio La Cartuja

18 de junio. Lisboa, Portugal – Estadio Da Luz

24 de junio. Madrid, España – Riyadh Air Metropolitano

25 de junio. Madrid, España – Riyadh Air Metropolitano

26 de junio. Madrid, España – Riyadh Air Metropolitano

27 de junio. Madrid, España – Riyadh Air Metropolitano

1 de julio. París, Francia – Plenitude Arena

6 de julio. Londres, Reino Unido – Tottenham Hotspur Stadium

10 de julio. Ámsterdam, Países Bajos – Johan Cruijff ArenA

14 de julio. Varsovia, Polonia – PGE Narodowy

17 de julio. Düsseldorf, Alemania – Merkur Spiel-Arena

21 de julio. Lyon, Francia – Groupama Stadium

24 de julio. Milán, Italia – San Siro Stadium

Karol G ha revelado pocos detalles sobre la producción de la gira, aunque confirmó que servirá para presentar en vivo “Tropicoqueta”, el álbum lanzado en 2025. La estética de esta etapa está marcada por una identidad visual colorida, con predominio del naranja y referencias a distintos ritmos y culturas latinoamericanas.

La artista ha explicado que el disco busca rendir homenaje a diferentes expresiones musicales de la región al incorporar géneros como la salsa, el mariachi, el vallenato y otros ritmos tropicales, combinados con pop y reguetón.

La cuenta oficial del Tropitour también publicó un adelanto en video que muestra parte de los ensayos, el vestuario y los preparativos técnicos de la gira. Las imágenes permiten ver el montaje de un escenario de gran escala, aunque el diseño completo aún no ha sido revelado.

La organización de la gira confirmó que Becky G, Elena Rose y Greeicy participarán como invitadas especiales en distintas fechas de Estados Unidos y Canadá.

Por el momento, no se han anunciado artistas invitados para los conciertos de Latinoamérica y Europa, aunque no se descarta que haya apariciones sorpresa durante esas etapas de la gira.

Además, las fechas en Norteamérica contarán con un after party oficial encabezado por el influencer y DJ Daiky Gamboa.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.