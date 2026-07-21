¿Qué sabemos de la nueva gira de Karol G? Ciudades, invitados y fechas del “Viajando por el mundo Tropitour”
Por Erick E. Beltran, CNN en Español
Karol G iniciará este 24 de julio en Chicago su gira de estadios “Viajando por el mundo Tropitour”, anunciada en abril, durante el segundo fin de semana de su participación en Coachella. La serie de conciertos llevará a la cantante por ciudades de Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y Europa entre julio de 2026 y julio de 2027.
Hasta el momento, el recorrido contempla 65 conciertos. A continuación, un repaso por las fechas, los invitados confirmados y lo que se sabe sobre la propuesta del espectáculo.
El “Viajando por el mundo Tropitour” cuenta, por ahora, con 65 fechas:
2026
- 24 de julio. Chicago, Estados Unidos – Soldier Field
- 25 de julio. Chicago, Estados Unidos – Soldier Field
- 29 de julio. Toronto, Canadá – Rogers Stadium
- 2 de agosto. Washington, D.C., Estados Unidos – Northwest Stadium
- 7 de agosto. Las Vegas, Estados Unidos – Allegiant Stadium
- 14 de agosto. Los Ángeles, Estados Unidos – SoFi Stadium
- 15 de agosto. Los Ángeles, Estados Unidos – SoFi Stadium
- 16 de agosto. Los Ángeles, Estados Unidos – SoFi Stadium
- 21 de agosto. San Francisco, Estados Unidos – Levi’s Stadium
- 22 de agosto. San Francisco, Estados Unidos – Levi’s Stadium
- 26 de agosto. Seattle, Estados Unidos – Lumen Field
- 29 de agosto. Phoenix, Estados Unidos – State Farm Stadium
- 2 de septiembre. San Antonio, Estados Unidos – Alamodome
- 5 de septiembre. El Paso, Estados Unidos – Sun Bowl Stadium
- 6 de septiembre. El Paso, Estados Unidos – Sun Bowl Stadium
- 12 de septiembre. Boston, Estados Unidos – Gillette Stadium
- 17 de septiembre. Nueva York, Estados Unidos – MetLife Stadium
- 18 de septiembre. Nueva York, Estados Unidos – MetLife Stadium
- 24 de septiembre. Atlanta, Estados Unidos – Mercedes-Benz Stadium
- 27 de septiembre. Houston, Estados Unidos – Reliant Stadium
- 2 de octubre. Miami, Estados Unidos – Hard Rock Stadium
- 3 de octubre. Miami, Estados Unidos – Hard Rock Stadium
- 9 de octubre. Tampa, Estados Unidos – Raymond James Stadium
- 15 de octubre. Dallas, Estados Unidos – AT&T Stadium
- 6 de noviembre. Monterrey, México – Estadio BBVA
- 7 de noviembre. Monterrey, México – Estadio BBVA
- 8 de noviembre. Monterrey, México – Estadio BBVA
- 13 de noviembre. Ciudad de México, México – Estadio GNP Seguros
- 14 de noviembre. Ciudad de México, México – Estadio GNP Seguros
- 15 de noviembre. Ciudad de México, México – Estadio GNP Seguros
- 27 de noviembre. San José, Costa Rica – Estadio Nacional de Costa Rica
- 28 de noviembre. San José, Costa Rica – Estadio Nacional de Costa Rica
- 4 de diciembre. Bogotá, Colombia – Estadio Nemesio Camacho El Campín
- 5 de diciembre. Bogotá, Colombia – Estadio Nemesio Camacho El Campín
- 6 de diciembre. Bogotá, Colombia – Estadio Nemesio Camacho El Campín
2027
- 15 de enero. Quito, Ecuador – Estadio Olímpico Atahualpa
- 16 de enero. Quito, Ecuador – Estadio Olímpico Atahualpa
- 17 de enero. Quito, Ecuador – Estadio Olímpico Atahualpa
- 22 de enero. Lima, Perú – Estadio San Marcos
- 28 de enero. Santiago, Chile – Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos
- 29 de enero. Santiago, Chile – Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos
- 30 de enero. Santiago, Chile – Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos
- 31 de enero. Santiago, Chile – Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos
- 5 de febrero. Buenos Aires, Argentina – Estadio River Plate
- 12 de febrero. São Paulo, Brasil – Mercado Livre Arena Pacaembu
- 19 de febrero. Santo Domingo, República Dominicana – Estadio Olímpico
- 26 de febrero. San Juan, Puerto Rico – Estadio Hiram Bithorn Sosa
- 3 de junio. Barcelona, España – Estadi Olímpic
- 4 de junio. Barcelona, España – Estadi Olímpic
- 11 de junio. Sevilla, España – Estadio La Cartuja
- 12 de junio. Sevilla, España – Estadio La Cartuja
- 13 de junio. Sevilla, España – Estadio La Cartuja
- 18 de junio. Lisboa, Portugal – Estadio Da Luz
- 24 de junio. Madrid, España – Riyadh Air Metropolitano
- 25 de junio. Madrid, España – Riyadh Air Metropolitano
- 26 de junio. Madrid, España – Riyadh Air Metropolitano
- 27 de junio. Madrid, España – Riyadh Air Metropolitano
- 1 de julio. París, Francia – Plenitude Arena
- 6 de julio. Londres, Reino Unido – Tottenham Hotspur Stadium
- 10 de julio. Ámsterdam, Países Bajos – Johan Cruijff ArenA
- 14 de julio. Varsovia, Polonia – PGE Narodowy
- 17 de julio. Düsseldorf, Alemania – Merkur Spiel-Arena
- 21 de julio. Lyon, Francia – Groupama Stadium
- 24 de julio. Milán, Italia – San Siro Stadium
Karol G ha revelado pocos detalles sobre la producción de la gira, aunque confirmó que servirá para presentar en vivo “Tropicoqueta”, el álbum lanzado en 2025. La estética de esta etapa está marcada por una identidad visual colorida, con predominio del naranja y referencias a distintos ritmos y culturas latinoamericanas.
La artista ha explicado que el disco busca rendir homenaje a diferentes expresiones musicales de la región al incorporar géneros como la salsa, el mariachi, el vallenato y otros ritmos tropicales, combinados con pop y reguetón.
La cuenta oficial del Tropitour también publicó un adelanto en video que muestra parte de los ensayos, el vestuario y los preparativos técnicos de la gira. Las imágenes permiten ver el montaje de un escenario de gran escala, aunque el diseño completo aún no ha sido revelado.
La organización de la gira confirmó que Becky G, Elena Rose y Greeicy participarán como invitadas especiales en distintas fechas de Estados Unidos y Canadá.
Por el momento, no se han anunciado artistas invitados para los conciertos de Latinoamérica y Europa, aunque no se descarta que haya apariciones sorpresa durante esas etapas de la gira.
Además, las fechas en Norteamérica contarán con un after party oficial encabezado por el influencer y DJ Daiky Gamboa.
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