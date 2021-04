Camara corporal revela enfrentamiento de un hombre que murió en manos de la Policia.

Kunamundo

El Departamento del Sheriff del condado revelo la llamada al 911 que reportaba un incidente con un sujeto armado en Indian Wells.

La balacera sucedió el 15 de febreri , 2021 al interior del Country Club Desert Horizons Country Club, localizado cerca de Rancho Palmeras Drive y Highway 111.

El incidente inicio tras un asalto con un arma mortal en Simon Drive y Highway 111 en La Quinta, la primera confrontación entre dos conductores escalo desproporcionadamente .

911 call for initial ADW report

Sheriff Chad Bianco indico que dio a conocer las imagenes donde el sospechosos Royce Robertson, 33, de Joshua Tree, apuntaba con un arma a otro conductor.

Investigadores revelaron que el sujeto amenazaba con quitarle la vida al otro sujeto gritándole , "Do you want to die today."

Watch the full body cam footage below

(WARNING - VIEWER DISCRETION ADVISED)

El vehiculo de Robertsons fue encontrado después cerca de Desert Horizons y Highway 111. Un agente de la policia trato de detenerlo pero el hombre se negó a la orden del Oficial.

Robertson se detuvo dentro del Desert Horizons Country Club. Luego salió del vehículo y les gritó a los agentes que le dispararan. Se acercó a los diputados, sin dejar de gritarles que le dispararan o dispararía entonces. Robertson luego sacó lo que parecía ser una pistola de la funda de su chaqueta y apuntó a los agentes.

Se determino que la pistola era una arma de aire replica de un arma de fuego.

Agentes dispararon contra Robertson que fue declarado muerto en la escena.

La oficina del Fiscal del Condado y la unidad de homicidios continuan investigando el incidente.