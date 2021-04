Rescatan perro desatendido en un auto bajo altas temperaturas, lo habían dejado al lado de alimentos congelados

Kunamundo

Los funcionarios quedaron atónitos cuando encontraron un perro dentro de un auto caliente estacionado en Living Desert en Palm Desert el jueves por la tarde.

El perro estaba en una caja que estaba llena de alimentos congelados, como burritos, baquetas y helado.

Un oficial de policía de Palm Desert ayudó al oficial de servicios para animales Daniel Mor a abrir el vehículo para rescatar al perro. Milagrosamente, el perro no estaba sobrecalentado, pero las autoridades dijeron que los artículos en la caja estaban tibios. El perro jadeante fue colocado en la cabina del Oficial Mora para que pudiera recibir el aire acondicionado de su camioneta mientras lo llevaban al Coachella Valley Animal Campus en Thousand Palms para un examen veterinario.

El oficial Mora dejó un aviso oficial en el parabrisas del vehículo. El propietario recibirá una multa por 597.7 (as): animal desatendido en un vehículo de motor.

La citación conlleva una multa de $ 100, pero las sanciones podrían empeorar si el perro sufrió daño. Los funcionarios del Departamento de Servicios para Animales recordaron al público que no es seguro dejar ningún animal en un automóvil, especialmente cuando hace calor. "No es motivo de risa si la mascota sufrió o, lo que es peor, murió por haber sido dejada en un automóvil quién sabe cuánto tiempo", dijo Julie Bank, directora de Servicios para Animales. “Nuestro consejo es siempre dejar a su mascota en casa cuando haga mandados o visite atracciones. Los sensores meteorológicos muestran que había 89 grados en el exterior cuando se encontró al perro. Un termómetro infrarrojo midió la temperatura dentro del automóvil a 104 grados. Como señaló nuestra meteoróloga jefe de First Alert, Haley Clawson, las temperaturas dentro de un automóvil aumentan enormemente en el transcurso de una hora. En algunas situaciones, la temperatura puede aumentar alrededor de 40 grados en una hora. Romper una ventana tampoco ayuda. La policía ha dicho que no deje a su perro en un automóvil cuando las temperaturas superen los 75 grados. Según Phys.org, cuando la temperatura interna de un perro alcanza los 111.2 ° F, su circulación fallará, lo que causa insuficiencia renal, falta de oxígeno en el cerebro y hemorragia interna. La ASPCA dijo que es importante poder reconocer los síntomas del sobrecalentamiento en las mascotas: Jadeo excesivo o dificultad para respirar Aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria. Babear Leve debilidad Estupor Colapso Convulsiones Diarrea sanguinolenta Vómito