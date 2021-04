Sospechoso detenido por disparar desde un vehículo en Palm Springs

Kunamundo

No se reportaron heridos durante una balacera desde un vehículo en movimiento en Palm Springs , La Policia estaba en la escena en South Williams Road y Sunny Dunes Road, después de recibir informes de un tiroteo desde un vehículo. Los oficiales están en la escena a las 10:30 a.m., aunque el PSPD no ha especificado cuándo ocurrió el tiroteo. La policía dice que nadie recibió disparos ni resultó herido, y una persona fue arrestada.