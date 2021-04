Una Mujer es encontrada muerta en un motel en Indio.

Kunamundo

La policía investiga como homicidio el hallazgo del cuerpo de una mujer en el City Center Motel en Indio Boulevard. El miércoles por la noche, la policía fue llamada al lugar después de que una mujer con una herida de bala fuera encontrada muerta.

"Obviamente, todavía queremos saber por qué esta persona estaba en el hotel, cuál era su propósito, qué estaba pasando", dijo el oficial administrativo del Departamento de Policía de Indio, Ben Guitron. Hablamos con varias personas en los terrenos del hotel que no quisieron comentar cuando se les preguntó si sabían algo sobre lo sucedido.

La unidad de delitos mayores investigó la escena y el forense se presentó para retirar el cuerpo. El portavoz del departamento de policía dice que el homicidio es el segundo investigado en la ciudad este año. "Las 48 horas son muy importantes para los detectives y nuestros detectives afortunadamente estuvieron disponibles y respondieron con prontitud", dijo Guitron. Hablamos con el gerente de Guanajuato Tire al otro lado de la calle que no quiso hablar frente a la cámara. Pero dijo que durante el tiempo que ha trabajado allí, no tiene conocimiento de ningún problema en el City Center Motel.

Los dueños de negocios de todas partes de la calle nos dicen que por lo general no ven delitos importantes en el área. Nick Krespis ha sido propietario de Andy's Diner en el concurrido bulevar durante 31 años. "Es una situación bastante mala. No hemos tenido nada durante algunos años de esa naturaleza en particular, así que me sorprendió", dijo Krespis.

El portavoz de la policía dice que la información de la comunidad podría ayudar a la policía a realizar un arresto. "El trabajo de la policía depende de la información del público, además de la evidencia. La información son testigos, personas que escuchan algo o personas que pueden saber algo", dijo Guitron. La policía aún no ha revelado el nombre de la mujer que murió y aún no hay información sobre un posible sospechoso. También están verificando si alguna cámara de vigilancia en el área capturó alguna grabación relacionada con el crimen. Cualquier persona con información sobre el caso debe comunicarse con Valley Crime Stoppers al (760) 341-STOP, o al Departamento de Policía de Indio al (760) 391-4057. REPORTE INICIAL: La policía de Indio dice que una mujer con una herida de bala fue encontrada muerta en una habitación de hotel poco antes de las 8:00 de la noche del miércoles. Los investigadores ahora están trabajando para averiguar qué sucedió en el City Center Motel en Indio Boulevard. "Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a una mujer fallecida con una herida de bala. Según las circunstancias, los detectives de la Unidad de Delitos Mayores de la Policía de Indio respondieron al lugar y asumieron la investigación". dijo la policía a News Channel 3 en un comunicado. La oficina del forense respondió y en este punto, los funcionarios dicen que no hay identificación de la víctima de homicidio disponible para liberar.