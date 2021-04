Walmart de Palm Desert abrirá un nuevo sitio de vacunación

Kunamundo

Las tiendas Walmart en Palm Desert, San Jacinto, Beaumont y Hemet abrirán nuevos sitios de vacunación COVID-19, anunció el congresista Dr. Raúl Ruiz. El 26 de febrero, Ruiz escribió una carta al presidente y director ejecutivo de Walmart, Doug McMillon, pidiendo a la compañía que amplíe la cantidad de estados en los que ofrece vacunas COVID. "Me complació saber que Walmart se ha asociado con el gobierno federal para proporcionar vacunas COVID-19, pero me decepcionó que no esté operando en California", escribió Ruiz en la carta.

Ruiz también pidió a la compañía que priorizara las comunidades más afectadas, de mayor riesgo y desatendidas en el distrito de Ruiz en el este del condado de Riverside, que incluía a Hemet, San Jacinto y Beaumont. "Me complace anunciar que hay más vacunas en camino a los residentes del distrito 36 de California", dijo Ruiz. "Esta es una victoria para nuestras comunidades y un gran progreso en nuestra lucha contra la pandemia de COVID-19. Me alegra que Walmart esté respondiendo a mi llamado para expandir sus sitios de vacunación y priorizar las comunidades de alto riesgo y desatendidas en el condado de Riverside. Esto ayudará a nuestro trabajaré para terminar de manera rápida y segura con esta pandemia, y continuaré con mi enérgica defensa de más vacunas para mis electores ". Haga clic aquí para programar una cita para la vacuna COVID en Walmart Ruiz ha seguido trabajando para conseguir más vacunas para los constituyentes. A principios de febrero, Ruiz escribió una carta al director ejecutivo de CVS Health pidiendo al gigante farmacéutico que priorizara las comunidades de alto riesgo y desatendidas en sus planes de administración de vacunas. La carta llevó a CVS Health a ampliar su disponibilidad de vacunas a más tiendas. Haga clic aquí para leer la carta completa Ruiz también se ha asociado con Desert Health District y Rite Aid para albergar clínicas móviles de vacunas en el valle este, una de las áreas más afectadas del condado. Ruiz incluso administró algunas dosis a los vecinos. California está ampliando su elegibilidad para la vacuna a cualquier persona de 50 años o más este mes, y la elegibilidad se expandirá a cualquier persona de 16 años o más a partir del 15 de abril. Puede programar una cita para algunos de los sitios de vacunas del condado en https://www.rivcoph.org/COVID-19-Vaccine Descargue la aplicación News Channel 3 en Apple Store o Google Play para recibir alertas cuando haya nuevas citas o clínicas de vacunas disponibles.