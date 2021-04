Delincuente es condenado a 40 años a cadena perpetua por un asesinato en una gasolinera de Palm Desert en 2014

Kunamundo

Un delincuente de 25 años fue sentenciado hoy a 40 años a cadena perpetua en una prisión estatal por matar a tiros a un hombre de Palm Desert durante una discusión en una gasolinera.

Conrado Pizarro Kurtis Knigge de La Quinta tenía 18 años cuando abrió fuego contra Conrado Pizarro, de 26 años, en el estacionamiento de una estación Shell en Palm Desert el 3 de diciembre de 2014.

Un jurado de Murrieta deliberó tres días en noviembre pasado antes de encontrar a Knigge culpable de un cargo de asesinato en segundo grado y disparar a un vehículo ocupado, junto con varias acusaciones que mejoran la sentencia, incluida la descarga de un arma de fuego que causó graves lesiones corporales. Los fiscales habían buscado una condena por asesinato en primer grado para Knigge, pero los miembros del jurado no estuvieron de acuerdo. Knigge recibió la sentencia máxima posible en el caso, que fue dictada por el juez de la Corte Superior del Condado de Riverside Kelly Hansen en el Southwest Justice Center en Murrieta. El fiscal de distrito adjunto Antonio Fimbres dijo que Knigge le disparó a Pizarro una vez en la cabeza antes de alejarse a toda velocidad de la estación en 77920 Avenue Of The States, cerca de Washington Street.

Los socorristas que llegaron alrededor de las 9 de la noche del tiroteo encontraron a Pizarro desplomado en el asiento del conductor de su sedán Lexus. Lo llevaron de urgencia al Hospital John F. Kennedy Memorial en Indio, donde murió tres días después. Fimbres dijo que el tiroteo ocurrió luego de una pelea verbal entre los dos en el estacionamiento, aunque no se ha revelado la naturaleza de la discusión. No estaba claro si los dos se conocían. Knigge fue detenido al final de una persecución a alta velocidad que involucró a un vehículo robado que involucró varias colisiones en varias ciudades del Valle de Coachella unos ocho días después del tiroteo. En ese momento, también era buscado en relación con una serie de robos residenciales y robos de vehículos en La Quinta, Palm Desert y Rancho Mirage, dijeron funcionarios del alguacil. Admitió el tiroteo en una entrevista con los investigadores luego de su arresto, mientras exoneraba a un pasajero adolescente, según documentos judiciales. Después del tiroteo, la hermana de la víctima escribió en una página de GoFundMe que buscaba cubrir los gastos del funeral que Pizarro se acababa de graduar de la escuela para convertirse en técnico de aire acondicionado y había dejado a una hija de 5 años. "Mi hermano estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado y eso terminó en tragedia y terminó con su vida", escribió Joanna Ruiz. "Estaba lleno de vida y emocionado por su futuro". En el momento del tiroteo, Knigge estaba cumpliendo un período de prueba de tres años derivado de una condena por un delito grave por blandir un arma de fuego. Él también tiene un caso de delito grave pendiente que involucra acusaciones de robo y robo de vehículos.