Sharon Osbourne dice que los médicos le dijeron a Ozzy que estaba demasiado enfermo para el concierto final. Él los ignoró

Por Lianne Kolirin, CNN

Dos semanas antes de su último concierto, los médicos de Ozzy Osbourne le dijeron que se estaba muriendo y le instaron a no seguir adelante con la fecha, reveló su viuda, Sharon Osbourne.

La estrella británica del heavy metal, que murió exactamente hace un año, fue recibido como un héroe cuando presentó su espectáculo “Back to the Beginning” en su ciudad natal de Birmingham, Inglaterra, el 5 de julio del año pasado.

El cantante principal de Black Sabbath actuó sentado en una silla negra, similar a un trono, coronada con un murciélago, durante el mega concierto en el estadio Villa Park. Se reunió con los miembros originales de la banda, mientras que otras leyendas del rock y el metal, como Metallica, Guns N’ Roses y Alice in Chains, también se presentaron.

En una entrevista con una emisora local de la BBC, Osbourne dijo que el concierto fácilmente podría no haber ocurrido.

“Ozzy sabía que se estaba muriendo. Le dijeron dos semanas antes del espectáculo que se estaba muriendo, y le dijeron ‘no hagas el show’”, dijo ella.

Ozzy, quien tenía la enfermedad de Parkinson y tenía 76 años cuando murió, tenía otras ideas, según su esposa. “Él dijo, ‘Sí, claro. Sal de aquí’”.

Ella describió el espectáculo, que benefició a varias organizaciones benéficas del Reino Unido, como un “regalo” que su esposo pudo disfrutar en sus últimos días. “Fue un regalo estar rodeado de su equipo leal, sus amigos, su familia, los fans”.

“Su mayor historia de amor fue con el público y así es como quería despedirse. Solo una vez más y pudo hacerlo; y lo hizo increíblemente”.

Pero durante las últimas dos semanas de su vida, “fue el hombre más feliz que jamás había visto”, dijo ella. “Fue maravilloso verlo sonreír todos los días”.

El evento, que ella describió como una “alegría absoluta”, resultó ser un gran impulso para Ozzy en un momento muy difícil. “Él había estado tan decaído, tan deprimido porque sabía que era el final”, dijo, agregando que él había estado “tan asustado de no poder cantar”.

Osbourne estuvo en Birmingham para conmemorar el primer Ozzy Day de la ciudad, en memoria de su esposo. Dijo que él estaba “orgulloso” de sus “humildes comienzos” y se emocionó hasta las lágrimas cuando le preguntaron por qué era importante para ella estar allí.

“Porque no puedo olvidar lo que Birmingham hizo por Ozzy”, dijo ella, visiblemente emocionada, y agregó que aunque él alcanzó la fama mundial, nunca olvidó sus raíces.

Cuando le preguntaron cuál sería su mensaje para los fans en su aniversario, dijo: “Como diría Ozzy, ‘cuando quieras recordarme, simplemente sube la música muy fuerte, tan fuerte como puedas, y solo mueve la cabeza’”.

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