El condado de Riverside fue demandado por cobrar tarifas a los restaurantes que se vieron obligados a cerrar.

Múltiples restaurantes que se vieron obligados a cerrar sus puertas durante los bloqueos de salud pública por coronavirus, incluso mientras pagaban tarifas gubernamentales para mantener sus permisos de operación sin generar ingresos, están demandando al condado de Riverside y al estado.

The Old Spaghetti Factory of Rancho Mirage, Old Spaghetti Factory of Riverside y otros establecimientos incluidos en la demanda colectiva argumentan que el Departamento de Salud Ambiental del condado y el Departamento de Control de Bebidas Alcohólicas de California deberían haber suspendido o reembolsado el cobro de tarifas mientras se llevaban a cabo los cierres.

Los restaurantes ahora pueden ofrecer comidas tanto en el interior como en el exterior, con medidas de seguridad para la salud y limitaciones de capacidad, bajo el nivel naranja del marco del gobernador "Blueprint for a Safer Economy".

La acción civil apunta al daño económico causado por las órdenes del ex oficial de salud pública del condado Cameron Kaiser que prohíben las reuniones públicas en marzo de 2020, y luego de eso, la serie de órdenes ejecutivas del gobernador Gavin Newsom que exigen que los restaurantes, considerados "no esenciales", - permanecer cerrado.

Algunos restaurantes nunca se recuperaron financieramente y ahora están permanentemente fuera del negocio, según la demanda. "Vemos esto como una extralimitación significativa del gobierno", dijo el abogado de los demandantes, Brian Kabateck. "Los acusados ​​cobraron tarifas en un momento durante la pandemia cuando los funcionarios ordenaban el cierre de la empresa o limitaban drásticamente las operaciones". Kabateck caracterizó los cargos estatales y del condado impuestos a los restaurantes como "ofensivos" porque exigían "tarifas por licencias y permisos que estas empresas no podían usar".

La Oficina Ejecutiva del condado no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, ni tampoco los representantes del Departamento de Control de Bebidas Alcohólicas. Junto con el condado de Riverside y el estado, la demanda también apunta a los reguladores de salud en los condados de Contra Costa, Monterey, Placer, Santa Clara y Sonoma. Se presentaron demandas colectivas similares a fines del año pasado en los condados de Los Ángeles, Orange, Sacramento, San Diego y San Francisco. Hay cerca de 60.000 restaurantes en todo el estado, que emplean a casi 1,5 millones de personas, según la Asociación de Restaurantes de California.

"Durante más de un año, los restaurantes han modificado sus operaciones comerciales, han reducido sus horarios y han cerrado temporal o permanentemente", dijo el director ejecutivo de la asociación, Jot Condie. Aún así, se espera que los restauradores paguen costosas tarifas estatales y locales como si no estuvieran obligados a cerrar o eliminar las comidas en persona. "Esta acción (legal) transmite un mensaje claro sobre la voluntad de los restaurantes de hacer todo lo posible para recuperar las tarifas", dijo. "Esperamos que miles de restaurantes estén dispuestos a unirse a la demanda colectiva en sus respectivos condados con el objetivo de obtener el reembolso total de las tarifas e impuestos que se recaudaron de manera inapropiada".

La Asociación Nacional de Restaurantes informó que, hasta el otoño pasado, tres millones de trabajadores de restaurantes habían sido desplazados y la industria estaba enfrentando pérdidas de ingresos por un total de $ 250 mil millones. Incluso con reaperturas limitadas en los últimos meses, la demanda señala que casi "el 70% de los propietarios de restaurantes de California corren el riesgo de ser desalojados ... a medida que las facturas se acumulan, incluidas las tarifas, los impuestos y otros cargos cobrados por las mismas entidades gubernamentales. restringir la capacidad de los restaurantes para funcionar plenamente ". Los demandantes reconocen que los protocolos de salud y las salvaguardias eran necesarios cuando COVID-19 llegó a los EE. UU., Pero los gobiernos estatales y locales deberían estar dispuestos a "devolver las tarifas, impuestos y cargos" que nunca deberían haberse cobrado en primer lugar ".