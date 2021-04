Ayuda disponible para comunidad agrícola afectada por el COVID-19

Kunamundo

La organización TODEC continúa en su labor de brindar apoyo a los trabajadores agrícolas y a los que se dedican al procesamiento de alimentos durante la pandemia.

En colaboración con el estado de California y el Condado de Riverside, TODEC invita a los trabajadores de dichas industrias afectados por el COVID-19 que apliquen al programa de asistencia, Cosecha Segura.

La directora de TODEC, Luz Gallegos, señala que el programa brinda apoyo de vivienda y asistencia monetaria a los que han dado positivo o han sido expuestos al virus y necesitan aislarse.

Para poder aplicar, los solicitantes deben vivir en el condado de Riverside, ser mayores de 18 años, trabajar en la agricultura o en el procesamiento de alimentos.

“Este apoyo es para compensar las horas laborales porque sabemos que muchos de estos trabajadores no tienen documentos legales y sabemos que las personas que no tienen documentos legales no tienen apoyo financiero para poder enfrentar estas pérdidas laborales”, dijo Luz Gallegos.

La aplicación se llena por teléfono y las líneas están abiertas de lunes a viernes de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. El número es 1-888-863-3921.