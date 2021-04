En corte , Agente de fianzas sin licencia acusado de tiroteo mortal en Palm Springs

Kunamundo

Un agente de fianzas sin licencia acusado de matar a tiros a un fugitivo que empuñaba un cuchillo frente a los oficiales de policía de Palm Springs hizo su comparecencia inicial ante el tribunal hoy, pero no se declaró culpable. Fabián Héctor Herrera, de 36 años, fue arrestado el viernes bajo sospecha de dispararle a David Spann, de 33 años, a la 1:50 a.m. de ese día en una residencia en la cuadra 100 de East Via Escuela, según el alguacil del condado de Riverside. Departamento. Junto con el asesinato, Herrera está acusado de ser un delincuente convicto en posesión de un arma y municiones, ambos delitos graves. También enfrenta un cargo de delito grave de posesión de chalecos antibalas con una condena por delito grave violento anterior, junto con múltiples acusaciones de mejora de la sentencia. Herrera compareció por videoconferencia en el Banning Justice Center ante el juez de la Corte Superior del Condado de Riverside Alfonso Fernández, quien fijó la fianza del acusado en $ 2 millones y reprogramó la lectura de cargos para el viernes. Herrera, quien permanece detenido en el Centro de Detención Robert Presley en Riverside, enfrenta una posible cadena perpetua si es declarado culpable de los cargos. El sargento del alguacil. Richard Carroll dijo que aunque Spann era buscado por una agencia de fianzas, no había una orden de arresto emitida por una agencia de aplicación de la ley. Mientras tanto, Herrera "no tenía la licencia adecuada" como agente de fianzas y se le prohibió poseer armas de fuego debido a su historial criminal, dijeron funcionarios del alguacil. El martes, las autoridades hicieron circular una foto de Lisa Vargas, de 53 años, acusada de brindar ayuda no especificada a Herrera antes del tiroteo. Se ha emitido una orden de arresto para su captura. Los agentes fueron enviados a la ubicación de Via Escuela con respecto a una alarma de pánico que fue seguida por una segunda llamada del propietario que dijo que alguien estaba tratando de irrumpir en su residencia. Momentos después, un agente de fianzas identificado más tarde como Herrera llamó a la policía para informarles que estaba en el lugar tratando de arrestar a un fugitivo y que el sospechoso sostenía un cuchillo, según el Departamento de Policía de Palm Springs. Los oficiales llegaron y contactaron al sospechoso, quien tenía un cuchillo y se negó a cumplir las órdenes, lo que provocó que un oficial usara una pistola paralizante sobre el hombre, pero él continuó desafiando las órdenes de los oficiales, dijo la policía. Luego, Herrera presuntamente disparó al hombre, quien fue declarado muerto en el lugar a pesar de las medidas de salvamento realizadas por los socorristas, según la policía. Ningún oficial de policía de Palm Springs disparó un arma, dijeron las autoridades. Debido a que la policía de Palm Springs estuvo presente durante el tiroteo, se llamó a los investigadores del Departamento de Investigaciones de la Fuerza del Sheriff del Condado de Riverside para ayudar en la investigación. Herrera tiene al menos dos condenas previas por delitos graves, ambas por asalto con un arma mortal, una en el condado de Los Ángeles y la otra en el condado de Riverside, según muestran los registros judiciales.