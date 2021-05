“Protesta pacífica” por la ubicacion de la estatua de “Forever Marilyn” en Museum Way

Kunamundo

La oposición a la estatua "Forever Marilyn" continúa en Palm Springs. El viernes por la mañana se llevó a cabo una protesta pacífica para expresar el "desacuerdo de la comunidad con la estatua en Museum Way". Los manifestantes se reunieron en la base de la estatua de Marilyn en Museum Way, cerca de Belardo Road, justo enfrente del Museo de Arte de Palm Springs.

La protesta fue organizada por algunos grupos diferentes que unieron fuerzas, incluido el Comité para Reubicar a Marilyn, el change.org/metoomivelyngroup y el Comité de Asuntos de Mujeres de la Resistencia Valiente del Desierto. Algunos lugareños argumentan que la ciudad está violando códigos y planeando leyes de zonificación al cerrar Museum Way. También argumentan que interfiere con un plan de 2016 en el centro de Palm Springs por el que luchó la comunidad. La estatua de Forever Marilyn durante su tiempo en el centro de Palm Springs de 2012 a 2014 “Museum Way fue parte de ese plan. Era una vista sin obstáculos desde Palm Canyon Drive hasta el museo ”, dijo Trina Turk, cofundadora del Comité para Reubicar a Marilyn, refiriéndose a parte del plan de 2016 que había designado un lugar para Marilyn en el parque del centro. "Simplemente no entendemos por qué hubo este cambio de último minuto, hecho de una manera inusual, sin muchas oportunidades para la retroalimentación del público", dijo Turk. Los planes para la protesta se han llevado a cabo a pesar del fallo de un juez a favor de la colocación de la estatua en Museum Way a principios de este mes. La ciudad tiene un convenio con el grupo PS Resorts. El grupo compró la estatua y comenzó a construir los cimientos fuera del museo. Quédese con News Channel 3 para continuar la cobertura de la protesta del viernes.