Calendario de Uruguay en el Mundial 2026: cuándo juega sus partidos, fechas y horarios

Por Federico Leiva, CNN en Español

Uruguay no llega de la mejor manera al Mundial 2026 —en medio de malos rendimientos, críticas al DT Marcelo Bielsa y una ola de lesiones—, pero la Celeste siempre se ha hecho fuerte en el escenario más importante. Claro que no es una favorita al título, pero tiene buenas chances de pasar la fase de grupos y desde allí en adelante, cualquier cosa puede pasar.

Los primeros campeones del mundo fueron sorteados en el Grupo H, donde atravesarán sensaciones opuestas: por un lado, está el gran favorito de muchos, España, y por el otro, está una de las cuatro debutantes, Cabo Verde. Arabia Saudita completa la zona, con una presencia que es una incógnita para casi todos.

🏟️ Estadio Miami

📅 Lunes 15 de junio

🕑 6 p.m. de Miami y 7 p.m. de Montevideo

El camino de Uruguay empezará con un duelo que, en buena parte, puede decidir su suerte en el Grupo H. La ola de lesiones que tiene la Celeste —De Arrascaeta y Araújo, por ejemplo— la hará llegar muy posiblemente con un equipo que no es el ideal en la cabeza de Marcelo Bielsa, y para colmo el rival es impredecible: en 2022 le ganó a Argentina en el debut y luego perdió con Polonia y México. Pero una cosa es segura: el combinado sudamericano debe ganar para no tener que hacer cuentas más tarde.

🏟️ Estadio Miami

📅 Domingo 21 de junio

🕑 6 p.m. de Miami y 7 p.m. de Montevideo

Es el partido, en los papeles, más accesible, pero no podrá confiarse: Cabo Verde llega al Mundial tras dejar en el camino de las eliminatorias a un gigante como Camerún, y solo perdió un encuentro en el proceso clasificatorio. Además, llegará al torneo con el ánimo por las nubes tras golear a Serbia (3-0) y Bermudas (3-0) en sus amistosos. Si Uruguay no consigue un resultado positivo ante los asiáticos, tendrá que golear a esta selección africana que jugará el primer Mundial de su historia.

🏟️ Estadio Guadalajara

📅 Viernes 26 de junio

🕑 8 p.m. de Miami y 9 p.m. de Montevideo

Un partido al cual le conviene llegar con seis puntos en el bolsillo. España comenzará la Copa del Mundo con algunas estrellas, como Lamine Yamal, recién recuperadas de lesiones, pero para el momento de cerrar el grupo la máquina de Luis de la Fuente ya debería estar a capacidad completa. En el mejor de los casos para la Celeste, será un mano a mano por el liderato del grupo, pero en el peor, podría ser una lucha por no quedar tercera y hacer cuentas.

En caso de que Uruguay termine segundo en el Grupo H —que parece el escenario más probable en la teoría—, la Celeste volverá a jugar en el Estadio Miami el viernes 3 de julio ante la selección que gane el Grupo J (Argentina, Austria, Argelia o Jordania).

Si desafía los pronósticos y se alza con el primer lugar por sobre España, Uruguay enfrentaría a quien termine segundo en el mismo Grupo J el jueves 2 de julio en el Estadio Los Ángeles.

Finalizar en tercer lugar no le garantizaría jugar la ronda de los mano a mano (clasifican los mejores ocho terceros), pero en caso de que pase y la matemática la ayude, a la Celeste se le abriría un abánico de posibilidades: ante el ganador del Grupo I (¿Francia?) o el A (¿México?) el martes 30 de junio, o ante el ganador del Grupo L (¿Inglaterra?) o el G (¿Bélgica?) el miércoles 1 de julio.

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