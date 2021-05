Se prevé que la escasez de conductores de camiones provocará escasez de gasolina en el verano

Kunamundo

Los conductores de camiones cisterna que entregan gasolina son escasos. Es por eso que los expertos de la industria dicen que podríamos ver escasez de bombas en algunos lugares este verano. presionando al alza los precios. "Afecta mi billetera. Me cuesta más cada vez que viajo a algún lugar", dijo el automovilista y ex conductor de camión Walt Scartacinni, quien estaba llenando el tanque de su SUV.

Scartacinni conoce bien la industria y no le sorprende lo que está sucediendo. Los conductores de camiones cisterna, que requieren horas de capacitación y licencias especiales, abandonaron la industria cuando la demanda de gas se desplomó durante el apogeo de la pandemia. Además, las escuelas donde los conductores entrenan fueron cerradas en respuesta al Covid-19. "Es difícil encontrar conductores de campo traviesa. Estás fuera de casa. Tienes una familia. Es difícil. Es difícil para los conductores, mucho", dijo Scartacinni. Sin suficientes conductores, se estima que entre el 20 y el 25 por ciento de los camiones cisterna en los EE. UU. Están estacionados, en comparación con solo el 10 por ciento que está inactivo en 2019, según el grupo comercial National Tank Truck Carriers. Está sucediendo mientras personas de todo el país, en su mayoría confinadas en sus hogares durante el año pasado, se aventuran a salir. Muchos ahora miran hacia los viajes por carretera en verano. "Supongo que será mejor que nos acostumbre a quedarnos en casa", dijo Benjamin Guzman, residente de Desert Hot Springs. News Channel 3 no ha recibido ningún informe de escasez de gas aquí en el valle, pero los expertos dicen que las áreas de mayor riesgo son los puntos calientes de vacaciones, incluidos Florida y Arizona, donde se informó de escasez durante los últimos períodos de vacaciones de primavera. Sandeep Chandi, el propietario de Arco AMPM en Thousand Palms, dijo que son las estaciones más pequeñas e independientes donde la escasez de gas aparecerá primero cuando ocurran problemas de suministro. "Sus cadenas de suministro no son tan confiables como las de los grandes actores", dijo Chandi.

