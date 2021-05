Sujeto recibe sentencia de 143 años en prisión tras acusaciones de abuso sexual.

Kunamundo

Un jurado de Indio deliberó dos días en diciembre pasado antes de encontrar a Stanford James Stelle III, de 42 años, culpable de 13 delitos graves: seis cargos de agresión sexual agravada a un niño, un cargo de cometer actos sexuales con un niño menor de 10 años y tres cargos cada uno. cópula oral sobre un menor y actos lascivos sobre un menor de 14 años mediante el uso de la fuerza. Stelle, quien fue arrestado en 2015, agredió sexualmente a la niña desde 2003, cuando tenía 5 años, hasta 2012, cuando tenía 13, según los fiscales.

La víctima del acusado , ahora en sus 20 años, lloró mientras se dirigía al sujeto durante su audiencia de sentencia en el Centro de Justicia Larson en Indio. "Stan, sabes que es verdad y duele que no estés diciendo la verdad", dijo, leyendo una breve declaración que preparó. "Me quitaste mi seguridad y me duele, pero quiero que sepas, por mi bien, te perdono. Si no lo hago, nunca seguiré adelante". La joven fue la primera testigo en ser llamada a la acusación cuando el juicio comenzó en noviembre. Ella detalló al jurado su experiencia, diciendo que los actos de abuso sexual ocurrieron semanalmente.

La fiscal de distrito adjunta Gypsy Yeager reprodujo para los jurados una grabación de una llamada telefónica en la que se puede escuchar a Stelle disculpándose mientras intenta restarle importancia a lo que experimentó. "Volvería en una máquina del tiempo si pudiera", le dijo Stelle en la llamada de marzo de 2015. "Nada valía la pena hacerte sentir mal. Nunca pensé que lo harías ". A pesar de haber sido presionada para divulgar información adicional, Stelle se negó a entrar en muchos detalles por teléfono, pero en ningún momento, según los clips de audio reproducidos por la fiscalía, negó haber agredido sexualmente.

La víctima entregó la grabación a los investigadores del alguacil del condado de Riverside y 10 días después se presentaron cargos contra el acusado .

El acusado tomó el estrado en su propia defensa en su juicio, testificando que los cargos en su contra se derivaban de un plan de chantaje perpetrado por la madre adicta a la metanfetamina de la víctima. "Ella me dijo que podía pagar $ 100,000 porque iba a costar mucho más que eso si iba a la cárcel", dijo Stelle. El abogado defensor John Patrick Dolan también dijo al jurado que las acusaciones fueron inventadas La defensa buscó sin éxito un nuevo juicio para Stelle justo antes de que se dictara la sentencia el viernes, alegando que su cliente padecía una enfermedad mental. Stelle fue declarado mentalmente incompetente para ser juzgado y fue trasladado a un hospital psiquiátrico estatal para recibir tratamiento. Posteriormente, el proceso penal se reanudó después de que el tribunal determinara que se había restablecido su competencia. Según Yeager, el abuso salió a la luz cuando la víctima tenía 16 años.