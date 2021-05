Trabajadores afrontan el agobiante calor para cumplir con sus deberes

Kunamundo

Este viernes se registraron altas temperaturas que rompieron récords en varias comunidades del valle de Coachella. En Palm Springs el calor alcanzó los 108 grados creando condiciones peligrosas para los que se ganan la vida trabajando afuera.

Para los que trabajan afuera dicen que no hay de otra más que darle frente a la situación ya que no pueden darse el lujo de quedarse en casa.

Roberto Valdez junto a su esposa Imelda Ojeda empiezan sus días de trabajo a las 6 de la mañana.

“Regularmente en este tiempo se trabaja más temprano para ganarle al calor”, dijo Roberto.

Los dos se dedican a la jardinería.

“Al principio no se me hacía fácil, al principio se me hacía difícil”, dijo Imelda.

En días como estos cuando temperaturas extremadamente altas llegan al valle de Coachella se preparan mentalemente.

“Para nosotros es la necesidad de día a día levantarnos tengamos o no tengamos ganas”, dijo Roberto.

Este viernes Palm Springs y Thermal registró un calor de 108 grados. En Palm desert y La Quinta el termómetro sobrepasó los 105 grados.

Roberto tiene más de 20 años trabajando bajo los rayos del sol del desierto.

“No se puede acostumbrar uno, es que es diferente cada año, es diferente”

Con la llegada de las altas temperaturas los expertos recomiendan beber suficiente agua y no esperar que uno tenga sed, programe descansos en la sombra, y usar ropa de algodón para proteger el cuerpo y que que permita ventilación.

“Me pongo cachuchas, me pongo camisetas que no sean tan calientes”, dijo Imelda.

En el caso de Roberto y su esposa los dos se cuidan el uno al otro.

“Anda uno cerca del otro por lo mismo por si algo llegara pasar, uno ya mira esa situación y sabe qué hacer si tiene que llamar a emergencias”, dijo Roberto.

Para la pareja trabajar juntos es un sueño. Hace poco lanzaron su compañía YMR Gardening and Landscape.

“Uno como inmigrante mexicano viene a eso a sobresalir aquí”, dijo Roberto.

Ellos son solo dos de los muchos trabajadores en la región que tienen que lidiar con las olas de calor para cumplir con sus deberes.

“Simplemente nos hidratamos, traemos nuestras aguas, me gusta mucho mi trabajo, lo disfruto”, concluyó Roberto.

El número de la compañía de Roberto e Imelda es 442-484-6940.