Hombre de La Quinta ofrece recompensa de $5,000 por devolución de artículos de gran valor sentimental

Un hombre local dice que le robaron propiedades de valor sentimental de una unidad alquilada en un almacén en La Quinta.

David DeCastro dice que su padre era actor y casi todas las fotos de su padre de su carrera ya no están.

"Todas las cajas estaban vacías. Lo importante para mí son las fotos de mi familia… Sé que todas las cosas materiales se han ido. Eso es historia. Pero esto es lo que me importa", dijo, gesticulando a la foto que aún tiene, capturando la sonrisa de su padre.

DeCastro dice que el robo ocurrió el 17 de agosto del año pasado.

"Vine directamente aquí… el trabajador a tiempo parcial me llevó a la unidad. Lo vi todo y tomé algunas fotos", dijo DeCastro.

DeCastro presentó un informe policial ese mismo día. Según el Departamento del Sheriff del Condado de Riverside, el video de vigilancia no logró capturar a un sospechoso. El informe dice que las cámaras no estaban inclinadas hacia su unidad y la calidad del video "era pobre".

"El diputado no pudo encontrar pistas, así que la investigación fue suspendida", dijo DeCastro que manifiesta que que ya no está interesado en presentar cargos: " no quiero a nadie en problemas".

Dice que simplemente quiere que se devuelvan los artículos insustituibles, ofreciendo una recompensa de $5,000 a cambio.

"Siento que alguien sabe quién tiene mis cosas. espero que Llame y va a recibir una recompensa", dijo.

Cualquier persona con información sobre las fotografías u otros artículos tomados se insta a ponerse en contacto con DeCastro. Puedes comunicarte con él al (760) 835-1505.

Si tiene una propiedad almacenada dentro de una unidad de almacenamiento alquilada, recuerde que siempre puede pedir a la instalación que verifique que las cámaras están proporcionando video de vigilancia utilizable de esa unidad.