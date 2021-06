Las piezas de la escultura de Marilyn Monroe comienzan a llegar a Palm Springs

Kunamundo

Marilyn ha comenzado a hacer su muy esperado regreso a Palm Springs, partes de la escultura " Forever Marilyn " están comenzando a llegar al centro de Palm Springs antes de su construcción. La escultura salió de Nueva Jersey en dos camiones el 1 de junio. Los espectadores enviaron fotografías de la cabeza y la pierna de la escultura cerca del sitio donde pronto se ubicará.

Forever Marilyn se ubicará en Museum Way en el centro de Palm Springs, justo detrás del Kimpton Rowan Hotel. La escultura estaba originalmente programada para ser develada en abril, sin embargo, una combinación de factores retrasó la construcción y la ceremonia de inauguración. Uno de los principales obstáculos fue una demanda presentada por "el Comité para Reubicar a Marilyn", que llevó a un juez a emitir una orden de restricción temporal para detener la construcción.

Un juez desestimó la demanda a finales de ese mes. El Comité para Reubicar a Marilyn fue muy elocuente sobre su disgusto por la ubicación de la escultura, citando su efecto en la arquitectura moderna de mediados de siglo de Palm Springs y llamando a la escultura "hiper-sexualizada" y "misógina".

La organización incluso participó en una protesta a finales de abril por el lugar. La escultura de 26 pies de alto y 34,000 libras de Marilyn Monroe de Seward Johnson estuvo en medio del centro de Palm Springs desde mayo de 2012 hasta marzo de 2014.

La escultura atrajo a turistas de todo el mundo y permanece asociada con la ciudad de Palm Springs. "Ella es parte de nuestra marca ahora, y no estuvo aquí tanto tiempo, pero ahora la gente espera verla", dijo el entonces concejal de Palm Springs JR Roberts en 2019. "La gente vuelve a Palm Springs y mira a su alrededor y dice: '¿Dónde está Marilyn?' " Marilyn en su ubicación anterior en la esquina de Tahquitz Canyon Way y Palm Canyon Drive. El Kimpton Rowan Hotel y un Starbucks se han construido en el área desde que se dejó la escultura en 2014. En noviembre de 2020, PS Resorts, una organización de turismo de la ciudad, comenzó las negociaciones para alquilar o comprar la escultura y traerla de regreso a la ciudad. Ese mismo mes, el Ayuntamiento de Palm Springs aprobó un acuerdo de tres años para colocar la escultura en Museum Way. El acuerdo sobre la ubicación también viene con una revisión después de un año para ver cómo se está recibiendo la escultura en esa zona. Esto permitiría a la ciudad determinar si necesitan trasladar 'Forever Marilyn' a otro lugar de la ciudad. Algunos concejales mencionaron que preferían colocar a Marilyn en Frances Stevens Park, pero respetaron la solicitud de PS Resorts de colocar la escultura en Museum Way. En febrero de 2021, PS Resorts, una organización de turismo de la ciudad, cerró un trato de $ 1 millón para comprar "Forever Marilyn" y traer la escultura de regreso a Palm Springs. La escultura estaba programada para hacer el viaje de Nueva Jersey a Palm Springs a principios de este año, y después de los retrasos mencionados anteriormente, Marilyn está de regreso en casa, donde muchos dicen que fue descubierta por primera vez. Marilyn fue supuestamente descubierta en Palm Springs en Charlie Farrell's Racquet Club en 2743 N. Indian Canyon Drive por el agente de talentos Johnny Hyde en 1949. En la década de 1950, pasó un tiempo en Palm Springs con su entonces esposo, el miembro del Salón de la Fama del Béisbol Joe DiMaggio. A principios de la década de 1960, era propietaria de una casa en el barrio Vista Las Palmas. "... Supongo que se sintió atraída por la belleza y la quietud del paisaje. Hay algo en su pose; la exuberancia de una vida sin inhibiciones, que es esencialmente estadounidense y muy apropiada para Palm Springs. Expresa un sentido desinhibido de nuestra propia vitalidad ", dijo Johnson. Aftab Dada, presidente de PS Resorts, dijo a News Channel 3 que la escultura comenzará a ensamblarse el miércoles por la mañana. Siempre que todo salga según lo planeado, Marilyn estará completamente ensamblada para el 17 de junio. Quédese con News Channel 3 para una cobertura continua.