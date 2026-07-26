Vance y Caine expresaron preocupación por las reservas de municiones, según una fuente, mientras EE.UU. pausa ataques en Irán

Por Zachary Cohen y Jim Sciutto, CNN

El vicepresidente J. D. Vance y el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, expresaron preocupaciones sobre el arsenal de municiones de Estados Unidos al presidente Donald Trump mientras este evaluaba la posibilidad de escalar la guerra con Irán durante una reunión en la Casa Blanca el viernes, dijo un funcionario estadounidense a CNN.

El viernes por la noche, Estados Unidos pareció pausar su campaña de bombardeos sobre Irán tras casi dos semanas de ataques nocturnos consecutivos. Las operaciones están “en pausa”, dijo una fuente del Departamento de Defensa a CNN el sábado.

Actualmente no está claro si la preocupación por el arsenal fue la razón principal por la que Estados Unidos pausó las noches consecutivas de ataques o si continuará haciéndolo.

“El presidente Trump siempre ha sido coherente al decir que prefiere una solución diplomática, pero continúa manteniendo todas las opciones si Irán continúa con actividades terroristas en el (estrecho) de Ormuz o contra aliados”, dijo el director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, en un comunicado.

“Combinado con sanciones exitosas que han paralizado la economía iraní y 13 días consecutivos de ataques contra objetivos militares en respuesta a su agresión repetida, sería prudente que Irán trabajara hacia un acuerdo negociado. De lo contrario, saben lo que sucederá”.

CNN también se ha puesto en contacto con la oficina de Vance para obtener comentarios.

Esto ocurre mientras los arsenales clave de armas estadounidenses siguen significativamente mermados y podrían verse aún más presionados si continúan los ataques contra Irán, como CNN informó previamente.

Hablando con periodistas tras la reunión del viernes con miembros del gabinete y principales asesores, Trump enfatizó que los funcionarios estadounidenses estaban negociando activamente con Irán, aunque también dijo que era posible que las fuerzas armadas continuaran su campaña de bombardeos o “aumentara la dosis”. Dijo que Irán parecía estar tomándose las conversaciones “más en serio”.

Hasta la tarde del viernes, la administración Trump aún deliberaba sobre cómo sería una posible escalada, según una fuente familiarizada con el tema. Los países del Golfo han pedido moderación en conversaciones recientes con funcionarios de la administración, pero reconocieron que Estados Unidos tiene capacidades únicas que podría usar para escalar el conflicto si así lo decide, dijo la fuente.

Incluso después de que Trump dijera que estaba considerando un ataque masivo contra Irán esta semana, había ordenado en privado a sus negociadores que “siguieran hablando”, según una fuente familiarizada con el asunto, lo que subraya cómo el presidente ha estado lidiando con la realidad de operaciones militares limitadas de escalada sin poner tropas estadounidenses en el terreno.

Pocos dentro del círculo íntimo de Trump, o dentro del Pentágono, creían que las opciones del presidente para escalar darían los resultados que buscaba, según múltiples fuentes.

CNN también informó que, antes de que comenzara la guerra, Caine y otros líderes militares habían advertido a Trump de que una campaña militar prolongada podría afectar los arsenales de armas estadounidenses.

“Las fuerzas armadas de Estados Unidos son las más poderosas del mundo y tienen todo lo que necesitan para ejecutar en el momento y lugar que el presidente elija”, dijo el principal portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en un comunicado a CNN.

“Hemos ejecutado múltiples operaciones exitosas en varios comandos combatientes, asegurando al mismo tiempo que las fuerzas armadas estadounidenses posean un arsenal profundo de capacidades para proteger a nuestro pueblo y nuestros intereses”.

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