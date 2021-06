Ex entrenador de baloncesto de Shadow Hills High , Ryan Towner es arrestado, acusado de violar a una menor

Kunamundo

El ex entrenador de baloncesto de Shadow Hills High School, Ryan Towner, fue arrestado el jueves por la mañana luego de las acusaciones de que violó a una exjugadora juvenil. Ryan Towner Los registros de la cárcel del condado muestran que Towner fue arrestado en el área de Jefferson Boulevard y Fred Waring Drive en Indio el jueves a las 9 a.m. por el Departamento de Policía de Rancho Mirage.

El Departamento del Sheriff confirmó que la investigación sobre la violación se remonta al 23 de abril de 2021, pero los incidentes ocurrieron en el pasado. La víctima es un menor y ex jugador, pero no se especificó si Towner era su entrenador en ese momento. En aras de proteger a la víctima, solo vamos a informar que la víctima es un menor y un exjugador. No daremos a conocer detalles más específicos para ayudar a proteger a la víctima en este caso. Towner, de 35 años, enfrenta cargos de violación y cópula oral. En este momento, la oficina del fiscal de distrito no ha presentado cargos contra él. Está detenido en el centro de detención John Benoit en Indio con una fianza de 55.000 dólares. Los registros de la cárcel muestran que Towner comparecerá ante la corte el lunes. Se recomienda a cualquier persona que tenga información adicional que se comunique con el Departamento del Sheriff del Condado de Riverside - Oficina de Investigaciones de Palm Desert, al 760-836-1600, o con el Investigador Reinbolz al 760-836-1634. Si alguien con información desea permanecer en el anonimato, llame a Coachella Valley Crimes Stoppers al (760) 341-STOP. El arresto se produce solo un día después de que la escuela confirmó que no traerían a Towner de regreso como entrenador de baloncesto de los niños. El Distrito Escolar Unificado de Desert Sands le dijo al Director de Deportes de News Channel 3, Blake Arthur, que el director de la escuela y el director atlético estaban "buscando llevar el programa en una dirección diferente". Ryan Towner (Cortesía de Shadow Hills Athletics) Towner se perdió los últimos 10 juegos de la temporada de Shadow Hills. Su ausencia se produjo después de que el equipo tuviera una prueba COVID positiva dentro del programa. Shadow Hills se vio obligado a perder tres partidos de liga en el proceso. La biografía de Towner en el sitio web de la escuela muestra que se graduó de Cathedral City High School en 2004. Fue contratado como entrenador de Shadow Hills en mayo de 2018. Antes de asumir el cargo en SHHS, fue entrenador asistente en Palm Springs High School. Nos comunicamos con el Distrito Escolar Unificado de Desert Sands para obtener más información sobre el arresto de Towner. Mary Perry, portavoz del distrito, dijo que no pueden comentar sobre un asunto de personal. Quédese con News Channel 3 para una cobertura continua.