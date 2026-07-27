Dentro de las luchas por mantener el estatus TPS para miles tras fallo de la Corte Suprema a favor de Trump

Por Devan Cole, CNN

Dahlia Doe se aferra a la esperanza.

Un mes después de que la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. limitara la capacidad de los tribunales inferiores para bloquear que la administración Trump revoque protecciones temporales contra la deportación, nuevos esfuerzos para frenar los planes del Gobierno para la ciudadana siria y miles de personas más que huyen de la guerra y desastres naturales están cobrando fuerza en todo el país.

“Siento mucho estrés e incertidumbre”, dijo Doe, quien llegó a Estados Unidos en 2015 cuando la guerra civil en Siria se intensificaba, a CNN. “No nos queda más que seguir luchando y no rendirnos”.

Doe, un seudónimo, es una de varias personas sirias que demandaron para evitar que el Gobierno revoque el programa humanitario, conocido como Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), para casi 4.000 personas más del país.

La mayoría conservadora de la Corte Suprema determinó a finales de junio que los jueces no tienen la facultad de revisar impugnaciones a la decisión del secretario de Seguridad Nacional de poner fin al TPS para una serie de países, basándose en alegatos de que la administración no siguió el procedimiento legal adecuado.

Pero los magistrados dejaron abierta la posibilidad de que los beneficiarios de TPS presenten demandas constitucionales contra las acciones de la administración. En los últimos días, defensores legales que representan a Doe y migrantes de varios países han reformulado sus argumentos procesales anteriores en nuevas demandas constitucionales o han señalado que planean hacerlo pronto.

Para varios de esos países, los abogados que defienden las designaciones de TPS también están impulsando ahora argumentos novedosos y no constitucionales sobre si el departamento tiene, en primer lugar, la autoridad para terminar con las protecciones.

El tiempo es esencial, dijo Shane Kadidal, abogado del Centro de Derechos Constitucionales que impugna la revocación del TPS para migrantes de Yemen. Señaló un esfuerzo en curso por parte del Departamento de Justicia para que los jueces que previamente fallaron en contra de la administración levanten rápidamente esas órdenes, de modo que los funcionarios puedan comenzar a deportar a decenas de migrantes de Haití, Siria, Sudán del Sur, Etiopía, Myanmar, Somalia y Yemen que han estado viviendo legalmente en Estados Unidos.

“Todos están tratando de hacer maniobras procesales para mantener las órdenes iniciales que impidieron la terminación el tiempo suficiente para argumentar estas nuevas demandas”, dijo Kadidal. “La decisión de la Corte Suprema ha desencadenado una oleada aún mayor de litigios”.

“Si el tema central de la segunda administración Trump es el caos”, agregó Kadidal, “esto va a traer aún más caos”.

Hasta ahora, tres tribunales federales han fallado en contra de la administración.

El viernes, el juez Brian Murphy, quien imparte justicia en Boston, dijo que mantendrá la designación de TPS para los migrantes que huyeron de Etiopía mientras evalúa nuevas reclamaciones de su parte. Un día antes, la jueza Patti Saris, quien también trabaja en Boston, dijo que mantendrá por ahora la designación de TPS para Sudán del Sur. Anteriormente, el juez Matthew Kennelly en Chicago dijo que las autoridades tienen prohibido poner fin a las protecciones humanitarias para Myanmar al menos hasta el 7 de agosto.

CNN se ha puesto en contacto con el Departamento de Justicia para obtener comentarios.

La administración dijo que la decisión de la Corte Suprema avaló plenamente sus acciones de revocar las designaciones de TPS, y la Casa Blanca dijo en un comunicado el mes pasado que el fallo “decisivo” de los jueces le otorgó “plena autoridad para poner fin” a las protecciones.

La decisión del alto tribunal, redactada por el juez Samuel Alito, señaló que los tribunales tienen prohibido considerar las demandas que alegan que la entonces secretaria de Justicia Kristi Noem violó la ley al supuestamente no consultar adecuadamente con otras agencias antes de decidir que una serie de países ya no necesitaban ser designados para el alivio humanitario.

Los abogados que representan a migrantes que huyeron de Sudán del Sur, Myanmar, Etiopía y Yemen solicitaron rápidamente a los jueces que emitieran nuevos fallos para bloquear los cambios en la política, basándose en el argumento de que las acciones del Gobierno privarían inconstitucionalmente a los migrantes de sus intereses de libertad y propiedad.

Casi 10.000 personas de esos cuatro países en conjunto se benefician del TPS, según los datos más recientes.

Las demandas constitucionales se presentan bajo la Cláusula de Debido Proceso de la Quinta Enmienda, que establece que el Gobierno no puede privar a una persona de su “vida, libertad o propiedad” sin antes seguir los protocolos y procedimientos establecidos en la ley federal.

En todos los casos relacionados con la terminación del TPS por parte de la administración, los impugnadores han sostenido que las acciones de Noem en torno al programa no se basaron en una toma de decisiones razonada y desobedecieron el mandato legal de que debía buscar la opinión de otras partes del Gobierno antes de eliminar las protecciones contra la deportación para migrantes de un país en particular, una acusación que el gobierno ha negado repetidamente.

Los permisos de autorización de trabajo y las protecciones contra la expulsión, dijeron esta semana los abogados de inmigrantes de Myanmar al juez Kennelly, “son intereses de libertad y propiedad que activan salvaguardas procesales bajo la Constitución”.

“La secretaria desatendió esas salvaguardas al emitir la terminación”, escribieron los abogados en documentos judiciales.

Los defensores también están pidiendo a los jueces que examinen si Noem excedió su autoridad al revocar las designaciones.

Argumentan que cuando se creó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 y ciertas funciones fueron transferidas a este desde otras agencias, incluidas una serie de responsabilidades relacionadas con inmigración, el poder de revocar las designaciones de TPS no estaba entre ellas.

Según el argumento, esa autoridad sigue residiendo en el secretario de Justicia, quien fue designado como el responsable final del programa cuando se estableció en la década de 1990.

El tipo de reclamo bajo el cual se presenta este argumento se conoce como “ultra vires”, y de manera similar, el alto tribunal tampoco declaró formalmente que los litigantes estuvieran impedidos de presentarlo en casos relacionados con el TPS.

“El Congreso asignó de manera inequívoca la autoridad para terminar las designaciones de TPS al secrretario de Justicia. Y el Congreso nunca transfirió esa autoridad al secretario del DHS ni a ningún otro funcionario”, dijeron la semana pasada abogados que representan a titulares de TPS de Etiopía a un juez en Boston. Más de 4.000 personas de la nación del este de África viven en Estados Unidos gracias al programa.

La administración Trump ha rechazado estas afirmaciones, con abogados del Departamento de Justicia en un caso relacionado con Yemen señalando una frase en la opinión de la Corte Suprema que dice: “La responsabilidad de las decisiones sobre el TPS recae en el secretario de Seguridad Nacional”.

Le dijeron a un juez en la ciudad de Nueva York el miércoles que esa frase confirma que Noem actuó dentro de su autoridad cuando decidió retirar la designación de TPS para el país, la cual data de 2015, cuando el conflicto armado allí hizo que fuera inseguro para los nacionales que vivían en Estados Unidos regresar. Casi 1.400 yemeníes tienen estatus de TPS.

Además, si la teoría de los impugnadores fuera correcta, argumentó el Departamento de Justicia, “significaría que Yemen nunca fue designado adecuadamente para el TPS en primer lugar y no hay una designación que terminar”.

Un aspecto adicional en el litigio en curso es el esfuerzo de los titulares de TPS haitianos por indagar en las acciones del Gobierno en busca de pruebas que demuestren que las protecciones para ese país fueron revocadas de manera discriminatoria.

Una jueza federal señaló el largo historial del presidente Donald Trump de denigrar públicamente a Haití y a su pueblo cuando concluyó, a principios de este año, que la decisión de revocar el programa humanitario para la isla estuvo motivada, al menos en parte, por animosidad racial. Unos 330.000 haitianos viven en Estados Unidos gracias a este programa.

Aunque Alito y sus colegas conservadores desestimaron la decisión de la jueza el mes pasado, argumentando que los comentarios públicos por sí solos no parecían ser suficientes para respaldar el fallo del tribunal inferior, los magistrados no impidieron que los haitianos intentaran obtener más pruebas a través del proceso de descubrimiento que pudieran respaldar su caso.

“Nada en la decisión sugiere que los demandantes aquí no puedan intentar reunir las pruebas adicionales necesarias para demostrar su reclamo de igualdad de protección”, dijeron los abogados de los migrantes a la jueza federal Ana Reyes, del tribunal federal en la ciudad de Washington, a principios de este mes.

Citaron una decisión reciente del juez de Chicago que supervisa el caso de Myanmar, quien señaló que la etapa de descubrimiento no sería inútil porque es “posible que la evidencia sobre la toma de decisiones interna revele un motivo discriminatorio que no se refleje claramente en las declaraciones públicas”.

Aaron Reichlin-Melnick, investigador principal del American Immigration Council, señaló que el caso llegó a la Corte Suprema con un expediente preliminar y que Reyes “no está estrictamente obligada a llegar a la misma conclusión (que los jueces) con un expediente más completo”.

“Es posible que los demandantes puedan complementar el expediente con pruebas adicionales de animosidad racial, de modo que puedan superar la conclusión de la Corte Suprema”, añadió.

Mientras el litigio avanza, los tribunales se han enfrentado a preguntas difíciles sobre qué sucede con los titulares de TPS mientras tanto.

Justo después de que la Corte Suprema emitiera su fallo el 25 de junio, los abogados del Departamento de Justicia emprendieron una agresiva batalla procesal en los tribunales inferiores en un intento de revertir rápidamente las decisiones que impedían a la administración ejecutar la revocación de las designaciones de TPS.

Afirmaron que la opinión de la Corte Suprema significaba que cualquier procedimiento legal adicional sería en vano, incluso cuando quedó claro que los opositores de Trump quieren intentar nuevamente evitar que se rescindan las protecciones.

“El Gobierno está adoptando una visión demasiado amplia de lo que significa la decisión”, dijo Lupe Aguirre, quien representa a Doe y a otros titulares de TPS sirios en uno de los casos que llegó a la Corte Suprema. “Hay nuevos argumentos y nuevos reclamos que podrían preservar estas protecciones realmente críticas para la gente”.

Mientras Murphy, Saris y Kennelly acordaron mantener las protecciones vigentes por ahora para los migrantes de Sudán del Sur y Myanmar, dieron pocas señales de cómo podrían fallar finalmente sobre los nuevos reclamos, limitándose a decir que querían “preservar el statu quo” mientras continúa el litigio.

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