Sitios de vacunas COVID de Indio y Palm Springs ofrecen boletos gratuitos de Six Flags para quienes reciben la primera dosis

Kunamundo

Los sitios de vacunación COVID-19 del recinto ferial de Indio y del centro de convenciones de Palm Springs ofrecen boletos gratuitos para Six Flags para los residentes que reciban su primera dosis.

El sorteo es parte del programa "Vax of the Win" de California, que ofrece una variedad de premios a quienes están vacunados en el estado. Este sorteo de boletos de Six Flags solo está disponible para quienes reciben su primera dosis y continuará hasta agotar existencias.

Los boletos gratuitos serán válidos hasta el 6 de septiembre en los cuatro parques Six Flags. 50.000 californianos recién vacunados pueden obtener un boleto gratis para cualquier parque @SixFlags de California hasta agotar existencias. Ha sido una montaña rusa de un año: vacúnese. #CAcomeback pic.twitter.com/dL3GLa3IYa - Oficina del Gobernador de California (@CAgovernor) 16 de junio de 2021 Las únicas otras clínicas del condado de Riverside donde se lleva a cabo el sorteo de boletos incluyen, Riverside Sears, Lake Elsinore, Indio y ubicaciones de unidades de camionetas móviles solamente. Todas estas clínicas están dirigidas por Curative. Se aceptan visitas sin cita previa en las clínicas locales, pero puede visitar MyTurn para programar una cita. Vaya a https://curative.com/covid-19-vaccine para obtener más información, incluidas las ubicaciones diarias de las camionetas.