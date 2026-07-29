¿Por qué Japón sufre tantos terremotos de gran magnitud?

Por Jessie Yeung, CNN

Casi ningún otro país del mundo se ve sacudido por terremotos tan frecuentes y destructivos como Japón, una nación insular situada en el límite de cuatro placas tectónicas, las losas de la corteza terrestre que se desplazan constantemente.

También se encuentra en el “Anillo de Fuego”, un arco de 40.000 kilómetros que se extiende alrededor del Pacífico, donde se ubican los volcanes más activos del mundo y donde tienen lugar la mayoría de los terremotos.

El impacto de estos terremotos quedó plenamente de manifiesto esta semana después de que un sismo mortal de magnitud 6,8 ​​sacudiera la prefectura de Kumamoto, en el sur de Japón, lo que provocó la movilización de miles de equipos de emergencia en las labores de búsqueda, rescate y socorro.

Pero Japón está bien preparado para desastres como estos, ya que ha invertido miles de millones de dólares en tecnología de vanguardia para la detección de terremotos, sistemas de respuesta y evacuación, e infraestructura sismorresistente.

Para los residentes, los terremotos son algo habitual: los niños empiezan a practicar simulacros de terremoto y evacuación desde el jardín de infancia.

Pero la amenaza está muy presente en la opinión pública, sobre todo porque el Gobierno advierte con frecuencia que Japón podría sufrir un megaterremoto, un fenómeno que ocurre una vez cada siglo.

El terremoto del martes dejó al menos 13 muertos hasta el momento. Aún hay personas desaparecidas y heridas, aunque se desconoce el número total.

Existe el temor de que aún haya atrapados bajo infraestructuras dañadas o derrumbadas.

Según los informes, muchos residentes quedaron atrapadas cuando un centro comercial en Kumamoto se derrumbó parcialmente a causa de una explosión tras el terremoto. Las autoridades han señalado una posible fuga de gas como la causa.

Por otra parte, varios empleados siguen desaparecidos en una fábrica de papel.

La policía local y los bomberos colaboran con personal militar en las operaciones de socorro y rescate. “La gente sigue esperando ayuda, y cada segundo cuenta”, declaró la primera ministra Sanae Takaichi el miércoles.

La región de Kumamoto se acababa de recuperar de un terremoto de mayor magnitud que la azotó en 2016, causando daños generalizados y dejando más de 270 muertos.

La historia de Japón está plagada de terremotos devastadores.

Durante sus épocas clásica y feudal, los terremotos azotaban con frecuencia ciudades y pueblos, destruyendo estructuras de madera y papel que eran extremadamente vulnerables a los incendios que se desataban posteriormente.

Se cree que un terremoto particularmente devastador en 1498 causó la muerte de más de 30.000 personas, aunque las estimaciones varían.

El gran terremoto de Kanto de 1923 fue otro momento devastador, que arrasó amplias zonas de la capital, Tokyo, y causó la muerte de unas 140.000 personas.

Japón comenzó a introducir códigos de construcción más estrictos en la década de 1980, cuya eficacia quedó demostrada en el terremoto de Kobe de 1995, que causó la muerte de más de 6.000 personas.

Casi todos los edificios derrumbados se construyeron antes de la entrada en vigor de los nuevos códigos, lo que impulsó una importante iniciativa para mejorar la resistencia sísmica del país, los sistemas de respuesta ante emergencias y la modernización de los edificios antiguos con las nuevas normas.

Como una de las naciones más ricas del mundo, Japón se encontraba en una posición ventajosa para adoptar la tecnología y aumentar el gasto para fortalecerse contra la amenaza de catástrofes tectónicas.

Pero la tecnología tiene sus límites.

El desastre de Tohoku de 2011 es el peor que se recuerda: un terremoto de magnitud 9,1 y un tsunami que provocaron la fusión nuclear de Fukushima y causaron la muerte de casi 20.000 personas. Miles más nunca fueron encontradas.

Sigue siendo uno de los terremotos más fuertes de este siglo.

Los terremotos de menor magnitud pueden causar muertes con frecuencia; uno de magnitud 7,1 mató a más de 700 personas en Noto en 2024, en el oeste de Japón.

Otros países como Chile, Indonesia, las Islas Salomón y la costa oeste de Estados Unidos se encuentran en el Cinturón de Fuego del Pacífico, a ambos lados del océano Pacífico.

En esta zona, la placa del Pacífico —la placa oceánica que se encuentra bajo el agua— choca con las placas tectónicas continentales circundantes. Cuando estas placas se mueven una contra la otra y generan fricción, se acumula energía que se libera en forma de terremotos.

“Alrededor del 10 % de los terremotos de magnitud 6 o superior que ocurren en el mundo se producen en Japón o sus alrededores, por lo que el riesgo es mucho mayor que en lugares como Europa o el este de Estados Unidos, donde los terremotos son poco frecuentes”, declaró Shoichi Yoshioka, profesor de la Universidad de Kobe en Japón, a CNN en 2024.

“Cada vez presenciamos la trágica pérdida de vidas, el derrumbe de edificios y la devastación causada por los tsunamis, lo que deja una huella imborrable de miedo”, añadió. “Es probable que muchos ciudadanos compartan este temor. Creo que esto contribuye significativamente a que Japón esté tan bien preparado”.

Incluso entre otros países propensos a los terremotos, Japón es famoso por ser un líder mundial en preparación y resiliencia ante sismos.

Los edificios deben contar con tecnología antisísmica, como paredes y pisos que absorban vibraciones y temblores, o estructuras flexibles que permitan que los edificios se muevan durante los terremotos sin colapsar. “La mayoría de los edificios son bastante resistentes a los terremotos”, indica un sitio web gubernamental para turistas.

Pero la amenaza sigue asustando a los viajeros.

El verano pasado, una serie de “predicciones” relacionadas con terremotos provocaron que viajeros supersticiosos de todo el este de Asia cancelaran o retrasaran sus vacaciones en Japón.

Entre ellas se encontraban un cómic japonés que advertía de una “catástrofe real”, una vidente que predijo una destrucción masiva y un maestro de feng shui que instaba a la gente a mantenerse alejada.

El propio Gobierno de Japón ha alimentado estos temores, advirtiendo durante muchos años que el país podría presenciar pronto el megaterremoto de la Fosa de Nankai, el más potente de su tipo.

La fosa de Nankai es una zona de subducción de 700 kilómetros de longitud (435 millas), donde las placas tectónicas se deslizan una debajo de la otra. Según la Comisión de Investigación de Terremotos del Gobierno, en esta zona se registran terremotos severos cada 100 a 200 años.

Calculando los intervalos entre cada gran terremoto, el Gobierno ha advertido que existe entre un 70 % y un 80 % de probabilidades de que Japón sea sacudido por otro terremoto en la Fosa de Nankai en los próximos 30 años, que se espera que tenga una magnitud de entre 8 y 9.

Pero la ciencia es controvertida. Algunos han rebatido estas predicciones, argumentando que los terremotos no ocurren en ciclos predecibles. Incluso quienes dan crédito a la predicción dicen que no es necesariamente útil hacer predicciones tan imprecisas a largo plazo.

Según varios expertos consultados por CNN, lo mejor que Japón puede hacer ahora es prepararse: subsanar las deficiencias en las zonas del país que están menos preparadas y concienciar a la población sobre la respuesta ante emergencias.

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Con información de Yumi Asada, Chris Lau, Hanako Montgomery, Nodoka Katsura, Mai Takiguchi y Emiko Jozuka, de CNN.