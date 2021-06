Únase a la campaña de donación de sangre “9 Cities Challenge”

Kunamundo

Este viernes 3 dará inicio la novena campaña anual de donación de sangre "9 Cities Challenge" en nuestra estación.

Únase y done sangre en el 31276 Dunham Way en Thousand Palms de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Recibirás una Camiseta con tu donación! , en el pasado, cuando el suministro de sangre a la comunidad alcanzó niveles críticamente bajos, los pacientes con cáncer y quirúrgicos, las víctimas de accidentes y los bebés recién nacidos corrían el riesgo de que se cancelaran los procedimientos debido a la falta de sangre.

PUEDE donar sangre independientemente de que haya recibido la vacuna COVID-19 o no.